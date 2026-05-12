Κρήτη: Το χρονικό της εκτέλεσης του 21χρονου Νικήτα – Τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα και οι φόβοι για βεντέτα

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Κρήτη, αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ο οποίος έπεσε νεκρός από έξι πυροβολισμούς του 54χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη και πατέρα αδερφικού του φίλου.

Το απόγευμα της Τρίτης, 5/5, το νήμα της ζωής του νεαρού άνδρα κόπηκε βίαια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν ο 54χρονος τον εντόπισε στον δρόμο, έπεσε με το όχημά του πάνω στο αυτοκίνητό του για να τον ακινητοποιήσει και στη συνέχεια τον πυροβόλησε εν ψυχρώ με περίστροφο. Στο περιστατικό ήταν παρούσα και η σύζυγος του δράστη, η οποία -όπως και ο 54χρονος- έχει προφυλακιστεί στον Κορυδαλλό έως τη διεξαγωγή της δίκης για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς του Νικήτα βρίσκονται σε κατάσταση βαθιάς οδύνης. Πρόκειται για μια «δεμένη» οικογένεια που καλείται πλέον να διαχειριστεί την απώλεια του μικρότερου μέλους της. Όπως έχουν δηλώσει, περίμεναν ότι θα συνέβαινε κάτι κακό, καθώς ο 54χρονος τους απειλούσε επί μία τριετία και είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να δολοφονήσει τον 21χρονο.

Ο ίδιος απέδιδε ευθύνες στον 21χρονο για τον θάνατο του γιου του, στενού φίλου του Νικήτα, που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο οδηγούσε ο νεαρός. Από τότε ο 54χρονος αναζητούσε εκδίκηση.

Οι κινήσεις του 21χρονου λίγη ώρα πριν πέσει νεκρός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 54χρονος είχε στήσει ενέδρα στον Νικήτα. Εκείνη την ημέρα ο 21χρονος είχε ρεπό και είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί κουρείο. Πριν από αυτό, πέρασε από συνεργείο φίλου του, όπου και κατεγράφη από κάμερες ασφαλείας. Στα πλάνα ο 21χρονος φαίνεται να συζητά με τον φίλο του και να ακούν μουσική, χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

Σε κάποιο σημείο του βίντεο, ο 21χρονος φαίνεται να κάνει μια χορευτική κίνηση, όμως στρέφει το βλέμμα του δύο φορές προς την είσοδο του συνεργείου, σα να αντιλαμβάνεται κάτι ασυνήθιστο. Ο φίλος του, που τον είδε λίγο πριν τη δολοφονία, περιέγραψε ότι ο Νικήτας δικαιολογούσε τον 54χρονο, και έλεγε πως «δεν σκοπεύει να του κάνει κακό, απλώς πρόκειται για έναν πονεμένο πατέρα».

«Ήρθε όπως είχαμε κανονίσει για ραντεβού, να με βοηθήσει και να κάνουμε το παρεάκι μας. Πάντα έτσι κάναμε στα ρεπό του. Μπήκε χαρούμενος μέσα για έναν ανόητο -για κάποιους- λόγο, αλλά έτσι ήταν. Πάντα χαρούμενος ακόμη και στον φόβο του, χόρευε. Δεν το περίμενε κανείς. Πιστεύαμε ότι θα γίνει κάτι, αλλά όχι αυτό. Είναι ένα κοπέλι που το αγαπούσαν όλοι. Τον “έτρωγε” που είχε “φύγει” ο Γιώργος και μου το έλεγε. Όταν έγινε η τελευταία απόπειρα ήταν εδώ και του είπα “τι θες; Τι περιμένεις; Καλύτερα αυτός παρά εσύ”. Και μου είπε: “Θα μου παίξει κάμποσες ξυλιές. Το πολύ πολύ να με σακατέψει. Πονάει ο άνθρωπος”. Τον δικαιολογούσε κιόλας. Στην αρχή μας έβαζε ο Νικήτας να καταλάβουμε τον πόνο του. Ξέραμε ότι ήταν λάθος. Είχε φοβίες, πάντα γυρνούσε και κοιτούσε τον δρόμο, ανησυχούσε συχνά. Το σπίτι του 54χρονου είναι εδώ κοντά, θα μπορούσε ο Νικήτας να περνά από εκεί για να πάει στο δικό του σπίτι αλλά έκανε τον κύκλο», περιέγραψε ο φίλος του 21χρονου.

Ενδείξεις προμελετημένης παγίδας

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του περίμεναν για λίγα λεπτά σε παρακείμενο στενό από το σημείο όπου έλαβε χώρα η δολοφονία, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το αν γνώριζαν την πορεία του 21χρονου. Η ανάλυση των βίντεο δείχνει χρονικό κενό περίπου τριών λεπτών: Ενώ ξεκίνησαν στις 18:32 από το νεκροταφείο, εμφανίζονται στο σημείο της δολοφονίας δέκα λεπτά αργότερα, παρότι η απόσταση καλύπτεται σε επτά λεπτά.

Η επίθεση αιφνιδίασε τον 21χρονο. Ο 54χρονος προσέκρουσε στο όχημα του νεαρού στο αντίθετο ρεύμα, ακινητοποιώντας τον. Ακολούθησε προσπάθεια διαφυγής του Νικήτα, ο οποίος τον κλώτσησε, όμως ο δράστης ήταν οπλισμένος. Οι έξι πυροβολισμοί που ακολούθησαν έβαλαν τέλος στη ζωή του μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η παρουσία της συζύγου του 54χρονου στη γειτονιά του Νικήτα, λίγο μετά το έγκλημα

Νέο οπτικό υλικό που έφερε στο «φως» το Live News δείχνει τη σύζυγο του 54χρονου να κινείται με το αγροτικό τους όχημα στην περιοχή όπου ζούσε ο Νικήτας, περίπου μισή ώρα μετά το έγκλημα.

Μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή ανέφερε για τη σύζυγο του 54χρονου: «Ένας πολύ κοντινός άνθρωπος που πήγε να συλλυπηθεί στους συγκεκριμένους ανθρώπους, επειδή και ο ίδιος έχει χάσει το παιδί του πριν πολλά χρόνια, θεώρησε πως όφειλε να κάνει το ίδιο. Στην κουβέντα τώρα που… καταρχήν είδε αυτό, ότι ήταν πλήρως ατημέλητοι και οι δύο, εμφανώς με πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή όπως λένε και όσοι έχουν πει τα ίδια πράγματα που τους γνώριζαν. Ένα άτομο που γνωρίζω που δούλευε στην ίδια δουλειά με την κυρία, δεν μπορούσε ούτε να της πει καλημέρα κάποιος».

«Στην προκειμένη τους είδε ατημέλητους, τους είδε άπλυτους, αχτένιστους και τους δύο. Δύο μήνες πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό. Και συζητώντας της είπε ότι εγώ δε θα ησυχάσω αν δεν πάρω εκδίκηση και αν δεν τον δω στο στύλο. Στον στύλο λέγοντας τη φωτογραφία του στον στύλο έτσι; Αυτή ήταν η κουβέντα η συγκεκριμένη που ειπώθηκε από τη συγκεκριμένη μητέρα. Ότι θα πάρω εκδίκηση, δεν θα ησυχάσω και αν δεν τον δω στον στύλο. Της είπε ότι μην το λες αυτό, γιατί όπως και το δικό μου παιδί δυστυχώς χάθηκε σε τροχαίο που δεν ευθυνόταν όπως φάνηκε κανένας και στην προκειμένη περίπτωση ο Νικήτας δεν το ήθελε. Μην το λες αυτό. Άλλα ό,τι κι αν έλεγε δεν καταλάβαιναν. Ό,τι και αν έλεγε ήταν σαν να μιλούσε στον τοίχο», πρόσθεσε.

Σε επιφυλακή οι Αρχές στην Κρήτη

Η οικογένεια του 21χρονου θεωρεί πως το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο, με τους κατηγορούμενους να έχουν οργανώσει κάθε λεπτομέρεια. Από την άλλη πλευρά, η σύζυγος του 54χρονου υποστηρίζει ότι πρόκειται για τυχαία συνάντηση: «Ήμασταν μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης, ξαφνικά συναντήσαμε τυχαία τον συγχωρεμένο, ο οποίος μόλις μάς αντιλήφθηκε από μακριά, έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον Κώστα».

Οι εξελίξεις, οι μαρτυρίες και τα ευρήματα κρατούν σε αυξημένη επιφυλακή τις αστυνομικές Αρχές, που επιχειρούν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο νέας βεντέτας στην Κρήτη.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του παραμένουν προφυλακισμένοι στον Κορυδαλλό, ενώ η οικογένεια και οι φίλοι του Νικήτα προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια και το σοκ της δολοφονίας του.

