Ξάνθη: Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση για το νεογέννητο που βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Σε αυτόματη αποβολή αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, ο θάνατος του νεογέννητου που εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Δευτέρας, 11/05, σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, δεν εντοπίστηκαν κακώσεις στο σώμα του βρέφους, και αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Υπενθυμίζεται ότι η 33χρονη μητέρα του βρέφους συνελήφθη από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Ξάνθης με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και νοσηλεύεται φρουρούμενη στο Νοσοκομείο Ξάνθης.
