Στην Κρήτη η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Η επίσκεψη στη Σούδα και η διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο στα Χανιά (Photos)

Στα Χανιά έφτασε το απόγευμα της Τρίτης, 12/5, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πραγματοποιώντας την πρώτη της επίσκεψη στην πόλη μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων στην Ελλάδα.

Η Αμερικανίδα πρέσβης αφίχθη στις 4 το απόγευμα στο Αεροδρόμιο Χανίων με ιδιωτική πτήση αεροσκάφους Dornier και αμέσως μετά μετέβη στη ναυτική βάση της Σούδας, όπου ήταν προγραμματισμένη η πρώτη της «στάση».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της εκεί, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε επαφές με αξιωματούχους και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της βάσης, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, διατηρώντας στρατηγικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της στη Σούδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναχώρησε για το πολυτελές ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ πρόκειται να παρατεθεί επίσημο δείπνο προς τιμήν της, όπου αναμένεται να παραστούν ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, καθώς και εκπρόσωποι στρατιωτικών και αστυνομικών Αρχών.

