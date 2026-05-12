Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Σοκ με τη βουτιά στο κενό των κοριτσιών – Συγκλονίζει το γράμμα, το ημερολόγιο της 17χρονης που χαροπαλεύει και η κατάθλιψη

Άκρη από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες επιχειρούν να βγάλουν οι αστυνομικοί που διερευνούν τη σοκαριστική πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μιας έφηβης και τον βαρύτατο τραυματισμό της δεύτερης, που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο ΚΑΤ.

Η πολυτραυματίας 17χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν:

“Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 17 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια”.

Αυτοχειρία βλέπουν οι αρχές – Το ημερολόγιο της δεύτερης 17χρονης

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης απόφασής της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κοπέλα ανέφερε στο σημείωμα πως είναι σε κατάσταση κατάθλιψης εδώ και τρία χρόνια, και πως δεν φοβάται πως δεν θα γράψει καλά στις πανελλήνιες, για να καταλήξει με τραγικό τρόπο λέγοντας πως«μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά, που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», αναφέρει μεταξύ άλλων το σημείωμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν εάν και η δεύτερη κοπέλα είχε αποφασίσει να πέσει με τη φίλη της στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του παιδιού, παρουσία συγγενών, εντόπισαν ένα ημερολόγιο μέσα στο οποίο η 17χρονη είχε γράψει σημειώσεις που είναι σχεδόν ίδιες με το περιεχόμενο του σημειώματος που άφησε πίσω της η φίλη της.

Τα δύο κορίτσια φαίνεται ότι έγραψαν τα ίδια λόγια, με τους αστυνομικούς να συμπεραίνουν ότι είχαν προετοιμάσει κατόπιν συνεννόησης την πτώση τους από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Η μία κοπέλα είχε αφήσει σημείωμα μέσα στην τσάντα της και η άλλη φέρεται να είχε αφήσει σχεδόν πανομοιότυπες σημειώσεις μέσα στο ημερολόγιό της που βρέθηκε στο σπίτι της μετά την έρευνα των αστυνομικών.

Η κλειδωμένη πόρτα της ταράτσας και οι μαρτυρίες γειτόνων

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό.

Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, οι δύο 17χρονες ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας.«Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Άκουσα κραυγές και στη συνέχεια έναν δυνατό κρότο. Γύρισα το κεφάλι και είδα τα δύο κορίτσια», ανέφερε άνδρας που έχει κατάστημα κοντά στην πολυκατοικία.

Και πρόσθεσε:«Πήρα το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση. Το ΕΚΑΒ ήρθε όντως πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ήμουν κοντά στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα προσπαθώντας να της δώσω δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της. Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής».

Άλλη μαρτυρία από επιχειρηματίατης περιοχής αναφέρει ότι ο αδελφός της κοπέλας που δίνει μάχη για τη ζωή της κατέβηκε στο σημείο που έπεσαν οι δύο 17χρονες και ότι η τραυματίας φαινόταν πως επικοινωνούσε. «Αγκομαχούσε, έβγαζε επιφωνήματα, το κορίτσι προσπαθούσε να επικοινωνήσει, φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν το τι συνέβαινε», είπε.

«Ήμουν στο γραφείο μου και ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα και ένας πολύ δυνατός κρότος. Γυρνώντας το κεφάλι και βλέπεις τα δύο κορίτσια. Οι επόμενες κινήσεις ήταν το ΕΚΑΒ, που ήρθε όντως γρήγορα. Κατέβηκε μία κυρία από τον πρώτο και πλησίασε τη μία την κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι, που είπε ότι είμαι ο αδερφός της, που ευτυχώς ήταν η κοπέλα που ανέπνεε», ανέφερε άλλος μάρτυρας.

