Ιταλικό δικαστήριο αποφάσισε ότι παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε απόφαση του εφετείου του Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία, στα πλαίσια μιας «ευρύτερης γονικής μέριμνας», όπως γράφει ο Τύπος. Ο πατέρας του παιδιού, είναι παντρεμένος εδώ και πάνω από δέκα χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του, αποφάσισε να αποκτήσει παιδί, με μια φίλη του ζευγαριού.

Δεν πρόκειται για την λεγόμενη «κύηση για τρίτα πρόσωπα», αλλά για επιλογή που δεν προέβλεπε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση. Το παιδί, το οποίο πλέον είναι τεσσάρων ετών, αναγνωρίσθηκε από τους βιολογικούς γονείς του και στην συνέχεια ανατέθηκε στην φροντίδα του ζευγαριού ανδρών, με την σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα, επίσης, έλαβε «πράσινο φως» από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει και το δικό του επώνυμο στο ανήλικο και να το υιοθετήσει.

Όταν, όμως, το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην Κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της απόφασης της γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν, κυρίως, σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να είχε γεννηθεί χάρη στην λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την ιταλική νομοθεσία.

Στην συνέχεια, εστάλη από την Γερμανία έκθεση των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε την συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει.

Το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε, τελικά, ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στην Γερμανία είναι καθ΄όλα νόμιμη και συμβατή με την ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε, επιτρέποντας στο παιδί να διατηρήσει την σχέση του με την βιολογική μητέρα. Είναι η πρώτη φορά, όπως υπογραμμίζεται, που στην Ιταλία ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις, και όχι δυο γονείς.

Καθολικοί κύκλοι ωστόσο εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Η οργάνωση Pro Vita & Famiglia, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες», καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νομική αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει «ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς».

