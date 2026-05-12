search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 22:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 21:29

Ιταλικό δικαστήριο αποφάσισε ότι παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς

12.05.2026 21:29
family

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε απόφαση του εφετείου του Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία, στα πλαίσια μιας «ευρύτερης γονικής μέριμνας», όπως γράφει ο Τύπος. Ο πατέρας του παιδιού, είναι παντρεμένος εδώ και πάνω από δέκα χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του, αποφάσισε να αποκτήσει παιδί, με μια φίλη του ζευγαριού.

Δεν πρόκειται για την λεγόμενη «κύηση για τρίτα πρόσωπα», αλλά για επιλογή που δεν προέβλεπε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση. Το παιδί, το οποίο πλέον είναι τεσσάρων ετών, αναγνωρίσθηκε από τους βιολογικούς γονείς του και στην συνέχεια ανατέθηκε στην φροντίδα του ζευγαριού ανδρών, με την σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα, επίσης, έλαβε «πράσινο φως» από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει και το δικό του επώνυμο στο ανήλικο και να το υιοθετήσει.

Όταν, όμως, το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην Κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της απόφασης της γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν, κυρίως, σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να είχε γεννηθεί χάρη στην λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την ιταλική νομοθεσία.

Στην συνέχεια, εστάλη από την Γερμανία έκθεση των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε την συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει.

Το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε, τελικά, ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στην Γερμανία είναι καθ΄όλα νόμιμη και συμβατή με την ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε, επιτρέποντας στο παιδί να διατηρήσει την σχέση του με την βιολογική μητέρα. Είναι η πρώτη φορά, όπως υπογραμμίζεται, που στην Ιταλία ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις, και όχι δυο γονείς.

Καθολικοί κύκλοι ωστόσο εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Η οργάνωση Pro Vita & Famiglia, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες», καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νομική αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει «ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς».

Διαβάστε επίσης

Χανταϊός: Ολλανδός ορνιθολόγος ο «ασθενής μηδέν» στην επιδημία του κρουαζιερόπλοιου – Πώς και πού ήρθε σε επαφή με τον ιό;

Από μια κλωστή κρέμεται η τύχη του Στάρμερ: Πάνω από 100 βουλευτές τον στηρίζουν με επιστολή, 80 του δείχνουν την… έξοδο

NYT: Γενικευμένη η σεξουαλική βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών» όταν διαπραγματεύομαι με το Ιράν

57-CM__9582-1024×683 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Wanda Diamond League ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Zeekr Europe ως επίσημο συνεργάτη μετακίνησης για το 2026

trump_xi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Πεκίνο: «Big deals» για ΗΠΑ και Κίνα

leukada-drone
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφία-ντοκουμέντο: Ο εκρηκτικός μηχανισμός στο ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

giannakopoulou-Zax
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πειράγματα Γιαννακοπούλου και Ζαχαριάδη για τα μάτια του Τσίπρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

ilioupoli-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ η δεύτερη - Το σημείωμα πριν την πτώση και η αναφορά στις Πανελλήνιες

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 22:17
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών» όταν διαπραγματεύομαι με το Ιράν

57-CM__9582-1024×683 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Wanda Diamond League ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Zeekr Europe ως επίσημο συνεργάτη μετακίνησης για το 2026

trump_xi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Πεκίνο: «Big deals» για ΗΠΑ και Κίνα

1 / 3