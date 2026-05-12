search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 20:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 18:54

Από μια κλωστή κρέμεται η τύχη του Στάρμερ: Πάνω από 100 βουλευτές τον στηρίζουν με επιστολή, 80 του δείχνουν την… έξοδο

12.05.2026 18:54
starmer britain 77- new

Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς τον Κιρ Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Είχαμε εξαιρετικά δύσκολα εκλογικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να εργαστούμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος (…) Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος» ανέφεραν οι βουλευτές στην επιστολή τους.

Ο Στάρμερ, η πολιτική τύχη του οποίου δείχνει να κρέμεται από μία κλωστή, εξέφρασε νωρίτερα σήμερα τη βούλησή του να «συνεχίσει να κυβερνά».

Οι πιέσεις στον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος δεν έχουν πάψει να αυξάνονται μετά τη χθεσινή ομιλία του που αποσκοπούσε να δώσει νέα ώθηση στη θητεία του, ύστερα από τις καταστροφικές για τους Εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης.

Ενδεικτικό του κλίματος, τρεις υφυπουργοί της κυβέρνησης παραιτήθηκαν σήμερα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά για την ηγεσία του Στάρμερ.

Κάλεσμα να παραιτηθεί τώρα ή να αποχωρήσει… συντεταγμένα

Νωρίτερα και σύμφωνα με καταμέτρηση των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον 72 βουλευτές των Εργατικών τον καλούν να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του ή να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Ωστόσο ο Κιρ Στάρμερ το ξεκαθάρισε στους υπουργούς του κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα: Θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. «Το Εργατικό Κόμμα διαθέτει μια διαδικασία για την αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος, αλλά αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί», σημείωσε.

Για να κινηθεί μια τέτοια διαδικασία απαιτείται όντως κάποιος να δηλώσει επισήμως υποψηφιότητα και να εξασφαλίσει την υποστήριξη 81 βουλευτών (το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας).

Διαβάστε επίσης:

Άγρια γιουχαΐσματα εισέπραξε ο Μερτς σε μεγάλο συνέδριο συνδικάτων – Δείτε το βίντεο

Η Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς τον πύραυλο «Sarmat» – Για εμβέλεια άνω των 35.000 χλμ. κάνει λόγο ο Πούτιν (Video)

Το… τερμάτισε ο Τραμπ: Διαδικτυακό παραλήρημα επί παντός επιστητού





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Hlioupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η αστυνομία: Ειδοποίησαν λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους πήδηξε από την ταράτσα

kriti-21xronos-nikitas
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το χρονικό της εκτέλεσης του 21χρονου Νικήτα – Τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα και οι φόβοι για βεντέτα

Ursa Major
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες – Εικασίες ότι μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες υποβρυχίων στη Βόρεια Κορέα

alexis-tsipras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Έλα Αλέξη», «Μην βιάζεστε ρε παιδιά»: Το βίντεο που ανέβασε ο Τσίπρας από την εκδήλωση στο Χαλάνδρι (Video)

porsche_1205_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche θα περικόψει τουλάχιστον 500 θέσεις εργασίας, λόγω των δασμών των ΗΠΑ και της πτώσης των κερδών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

ilioupoli-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ η δεύτερη - Το σημείωμα πριν την πτώση και η αναφορά στις Πανελλήνιες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 20:31
Hlioupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η αστυνομία: Ειδοποίησαν λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους πήδηξε από την ταράτσα

kriti-21xronos-nikitas
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το χρονικό της εκτέλεσης του 21χρονου Νικήτα – Τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα και οι φόβοι για βεντέτα

Ursa Major
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες – Εικασίες ότι μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες υποβρυχίων στη Βόρεια Κορέα

1 / 3