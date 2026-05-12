Από μια κλωστή κρέμεται η τύχη του Στάρμερ: Πάνω από 100 βουλευτές τον στηρίζουν με επιστολή, 80 του δείχνουν την… έξοδο

Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς τον Κιρ Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Είχαμε εξαιρετικά δύσκολα εκλογικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να εργαστούμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος (…) Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος» ανέφεραν οι βουλευτές στην επιστολή τους.

Ο Στάρμερ, η πολιτική τύχη του οποίου δείχνει να κρέμεται από μία κλωστή, εξέφρασε νωρίτερα σήμερα τη βούλησή του να «συνεχίσει να κυβερνά».

Οι πιέσεις στον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος δεν έχουν πάψει να αυξάνονται μετά τη χθεσινή ομιλία του που αποσκοπούσε να δώσει νέα ώθηση στη θητεία του, ύστερα από τις καταστροφικές για τους Εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης.

Ενδεικτικό του κλίματος, τρεις υφυπουργοί της κυβέρνησης παραιτήθηκαν σήμερα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά για την ηγεσία του Στάρμερ.

Κάλεσμα να παραιτηθεί τώρα ή να αποχωρήσει… συντεταγμένα

Νωρίτερα και σύμφωνα με καταμέτρηση των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον 72 βουλευτές των Εργατικών τον καλούν να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του ή να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Ωστόσο ο Κιρ Στάρμερ το ξεκαθάρισε στους υπουργούς του κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα: Θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. «Το Εργατικό Κόμμα διαθέτει μια διαδικασία για την αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος, αλλά αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί», σημείωσε.

Για να κινηθεί μια τέτοια διαδικασία απαιτείται όντως κάποιος να δηλώσει επισήμως υποψηφιότητα και να εξασφαλίσει την υποστήριξη 81 βουλευτών (το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας).

