ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:59
Βίκυ Λέανδρος για Eurovision: «Ο Akylas μπορεί να βγει στους πρώτους – Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο» (Video)

Τη γνώμη της για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision εξέφρασε Βίκυ Λέανδρος, σχολιάζοντας θετικά τόσο το τραγούδι και τον εκπρόσωπο της χώρας μας στον διαγωνισμό.

Όπως τόνισε, κατά τη γνώμη της, η Ελλάδα θα κατακτήσει υψηλή θέση στην τελική κατάταξη, καθώς το κομμάτι είναι πολύ «φρέσκο».

Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Βιέννη, προκειμένου να τραγουδήσει στη σκηνή του Α’ ημιτελικού, σήμερα, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Στούντιο 4» που προβλήθηκε τη Δευτέρα, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το ύφος του «Ferto» και τις δυνατότητες του Akylas, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για την πορεία της ελληνικής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

«Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο, πολύ χαρούμενο και ο Akylas είναι καλός τραγουδιστής. Είναι νέο παιδί και φρέσκο και πιστεύω μπορεί σίγουρα να βγει στους πρώτους» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη δική της σχέση με τη Eurovision και τις αναμνήσεις που κρατά από τη συμμετοχή και τη νίκη της στον μουσικό θεσμό, η καλλιτέχνιδα τόνισε ότι ο διαγωνισμός υπήρξε καθοριστικός για τη διεθνή της πορεία της.

«Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο η Eurovision, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγουδούσα για το Λουξεμβούργο ήμουν 15 χρονών και φέτος θα τραγουδήσω το ίδιο τραγούδι , το “L’amour est bleu”. Τη δεύτερη φορά που κέρδισα, η Eurovision μου άνοιξε όλες τις πόρτες του κόσμου. Έτσι μπόρεσα να κάνω μια διεθνή καριέρα» είπε μεταξύ άλλων.

 «Όταν δέχτηκα την πρότασή για να συμμετέχω στον φετινό διαγωνισμό δεν σκέφτηκα ότι θα γράψουν όλες οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Δεν το είχα έτσι στο μυαλό μου. Τρέχω με τις συνεντεύξεις τώρα. Μου είναι πολύ ευχάριστο» πρόσθεσε για τη φετινή της εμφάνιση στον διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι το 1972, η Βίκυ Λέανδρος είχε κατακτήσει την 1η θέση, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο με το τραγούδι “Après toi”. Η νίκη αυτή την κατέστησε την πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που κέρδισε ποτέ στον διαγωνισμό.

