search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:56
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 12:46

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

12.05.2026 12:46
ETAD_logo_new

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου προχώρησε σήμερα στην προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμών για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης, τμημάτων των τουριστικών δημοσίων κτημάτων (ΤΔΚ) αιγιαλών Ακτή Κανάρη, Ακτή Μιαούλη, Ενυδρείου, Ιαλυσσού, Ιξιά και Τσαμπίκα, στην Ρόδο που υπάγονται στη διαχείρισή της.

Η διαδικασία αφορά συνολικά 91 τμήματα αιγιαλού και υλοποιείται με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των παραλιών κατά τη θερινή περίοδο, την εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών και την εύρυθμη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων.

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν σε αίτημα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ, συμπληρώνοντας σχετική φόρμα, στην οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία και τις θέσεις που επιθυμούν να διεκδικήσουν μέσω των διαγωνισμών.

Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών έχει οριστεί έως την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, και 16:30ώρα Ελλάδος. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τους Όρους Διαγωνισμού.

Η ΕΤΑΔ εφαρμόζει ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης για όλους τους αιγιαλούς αρμοδιότητάς της, με σαφείς και κοινά εφαρμόσιμους κανόνες, διασφαλίζοντας συνθήκες προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου για πολίτες και επιχειρήσεις.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

xardalias_konstantatos
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

ETAD_logo_new
ADVERTORIAL

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Dendias-Gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:56
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

1 / 3