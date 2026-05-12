search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 15:00
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 13:41

Ανδρουλάκης για τη Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών: «Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και μονιμότητα»

12.05.2026 13:41
ANDROULAKIS NEW

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, έκανε ανάρτηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το προσωπικό του ΕΣΥ.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, είναι η καλύτερη αφορμή για να εξηγήσουμε κάτι απλό:Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ‘ευχαριστώ’. Αξίζουν:

  • Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
  • Προκήρυξη μόνιμων θέσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων
  • Μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση
  • Δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, όπως ζητούν εδώ και χρόνια οι ίδιοι οι εργαζόμενοι».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει στο βίντεο πως «το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι άνθρωποι του» και προσθέτει ότι «για να είναι ισχυρό ένα δημόσιο σύστημα υγείας, οφείλουμε να εγγυηθούμε στους εργαζομένους του τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτελούν το λειτούργημά τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική».

@nikos.androulakis

Σήμερα, που Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, είναι η καλύτερη αφορμή για να εξηγήσουμε κάτι απλό: Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα “ευχαριστώ”. Αξίζουν: ● Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά ● Προκήρυξη μόνιμων θέσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων ● Μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση ● Δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, όπως ζητούν εδώ και χρόνια οι ίδιοι οι εργαζόμενοι Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι άνθρωποι του. Και για να είναι ισχυρό ένα δημόσιο σύστημα υγείας, οφείλουμε να εγγυηθούμε στους εργαζόμενους του, τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτελούν το λειτούργημα τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Διαβάστε επίσης:

Ο Καιρίδης είπε… το ανείπωτο: Εκνευρισμός στην Ευρώπη από τις πιέσεις Ζελένσκι

Εύσημα από Βρυξέλλες για το Κράτος Δικαίου

Στα Χανιά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Επίσκεψη στη Σούδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και… αδυνατίζει!

festival-cannes_1205_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (photos/video)

eric-trump-donald-jr
ΚΟΣΜΟΣ

Απάτη με τα κινητά του Ντόναλντ Τραμπ – 600.000 άτομα πλήρωσαν για το χρυσό τηλέφωνο του Τραμπ και δεν το έχει παραλάβει κανείς

PUBLIC_LOGO
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Μαΐου συνεχίζονται στα Public

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: «Είμαστε βέβαιοι ότι είναι ουκρανικό, εξαιρετικά σοβαρό θέμα» – Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Dendias-Gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 14:59
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και… αδυνατίζει!

festival-cannes_1205_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (photos/video)

eric-trump-donald-jr
ΚΟΣΜΟΣ

Απάτη με τα κινητά του Ντόναλντ Τραμπ – 600.000 άτομα πλήρωσαν για το χρυσό τηλέφωνο του Τραμπ και δεν το έχει παραλάβει κανείς

1 / 3