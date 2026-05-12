Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, έκανε ανάρτηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το προσωπικό του ΕΣΥ.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, είναι η καλύτερη αφορμή για να εξηγήσουμε κάτι απλό:Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ‘ευχαριστώ’. Αξίζουν:

Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Προκήρυξη μόνιμων θέσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων

Μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση

Δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, όπως ζητούν εδώ και χρόνια οι ίδιοι οι εργαζόμενοι».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει στο βίντεο πως «το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι άνθρωποι του» και προσθέτει ότι «για να είναι ισχυρό ένα δημόσιο σύστημα υγείας, οφείλουμε να εγγυηθούμε στους εργαζομένους του τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτελούν το λειτούργημά τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική».

