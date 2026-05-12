Στα Χανιά στρέφονται τα βλέμματα τις επόμενες ημέρες, καθώς σ αναμένεται η πρώτη επίσημη επίσκεψη της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η επικείμενη παρουσία της στην Κρήτη έχει ήδη σημάνει συναγερμό στις αμερικανικές εγκαταστάσεις της Σούδας, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οπως διαβάζουμε στο zarpanews.gr στελέχη της βάσης, διπλωματικοί κύκλοι αλλά και τοπικοί φορείς κινούνται σε πυρετώδεις ρυθμούς, καθώς η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Η Ναυτική Βάση της Σούδας αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς κόμβους των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον ρόλο της να έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το τελευταίο διάστημα λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρόγραμμα της Αμερικανίδας πρέσβειρας δεν θα περιοριστεί μόνο στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς αναμένεται να διανυκτερεύσει σε γνωστό πολυτελές ξενοδοχείο των Χανίων.

Μάλιστα, προς τιμήν της πρόκειται να παρατεθεί επίσημο δείπνο παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, επιχειρηματικών κύκλων αλλά και στελεχών της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Το δείπνο αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα προσεγμένο κλίμα, με έντονο άρωμα Κρήτης, παραδοσιακές γεύσεις και υψηλές παρουσίες από τον πολιτικό και αυτοδιοικητικό χώρο.

