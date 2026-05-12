Νέα Δημοκρατία: Πρώτο συνέδριο χωρίς Καραμανλή και Σαμαρά

Το 16ο συνέδριο της ΝΔ θα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: θα είναι το πρώτο, εδώ και πολλά χρόνια στο οποίο δεν θα συμμετάσχει κανένας από τους πρώην πρωθυπουργούς που είχε αναδείξει η «γαλάζια» παράταξη.

Με τον Αντώνη Σαμαρά να έχει διαγραφεί και τον Κώστα Καραμανλή απλώς να αρνείται να συμμετάσχει, είναι προφανές ότι στο εσωτερικό της παράταξης υπάρχει ρήγμα, το οποίο δύσκολα θα κλείσει μέχρι τις εκλογές.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι από Μαξίμου και Πειραιώς εκτιμούν ότι στο συνέδριο δεν πρόκειται να υπάρξουν απρόοπτα. Κάτι είναι κι αυτό…

