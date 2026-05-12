ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 10:40
12.05.2026 09:52

Απεργία ΑΔΕΔΥ 13/05: Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα ΜΜΜ

Σε πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Η ΑΔΕΔΥ διευκρινίζει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από εκείνη.

Ως εκ τούτου, η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των ΜΜΜ, τα οποία αναμένεται να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Η ανακοίνωση:

Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιουπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 πμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι «κλείνουν» οι δημόσιες υπηρεσίες.

Με αφορμή αναρτήσεις «ειδήσεων» διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την «κανονική» τους λειτουργία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

