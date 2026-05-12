ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 10:45
12.05.2026 09:39

Θεσσαλονίκη: Απείλησε τους γονείς του και χτύπησε τον πατέρα του – Πώς το Panic Button έσωσε τους ηλικιωμένους

Ένας 44χρονος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, έπειτα από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των ηλικιωμένων γονιών του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να πήγε στο σπίτι των γονιών του -ηλικίας 73 ετών ο πατέρας και 67 ετών η μητέρα- απειλώντας τους, ενώ άσκησε σωματική βία στον πατέρα.

Στη συνέχεια, φαίνεται πως πήρε μια κυνηγετική καραμπίνα από αποθηκευτικό χώρο, εξωτερικά του σπιτιού, επιχειρώντας να μπει στην κατοικία, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης που έφτασαν στο σημείο μετά την ενεργοποίηση της εφαρμογής Panic Button από τον 73χρονο.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την προηγούμενη ημέρα ο 44χρονος είχε απειλήσει ξανά τους γονείς του, προκαλώντας φθορές μέσα στο σπίτι, σε τρία σταθμευμένα οχήματα, ενώ έβαλε φωτιά και σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στην κατοικία, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά κατασχέθηκαν 25 κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονταν εντός του πυροβόλου όπλου και τα υπόλοιπα εντός του αυτοκινήτου του, ενώ διαπιστώθηκε ότι κατείχε παράνομα την κυνηγετική καραμπίνα καθώς η άδεια της είχε λήξει και δεν προέβη στην ανανέωση της.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, όπως επίσης για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σε κίνδυνο η τουριστική σεζόν λόγω Ορμούζ – Στα 200 δολάρια το πετρέλαιο αεροσκαφών, τελειώνουν τα αποθέματα τον Ιούνιο

Chery: Η αναλυτική γκάμα με τις 869 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα – Τιμές

Ελληνική μελέτη: Ποια ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και μεταστάσεων από 12 είδη καρκίνων

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Εμπλουτισμός ουρανίου έως και 90% αν μας επιτεθούν ξανά» – Στην… εντατική η εκεχειρία

Άδωνις Γεωργιάδης για τραυματισμό παίκτη Survivor: «Δεν είναι σε κατάσταση να μεταφερθεί άμεσα» – Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό (Video)

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Πώς εντοπίστηκαν οι 8 για τη ληστεία της Κάτω Τιθορέας - Βρέθηκαν όπλα και ολόκληρο το ποσό που άρπαξαν από την τράπεζα

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

