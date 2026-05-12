Σήμερα (12/5) αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο.

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου (9/5) στην άκρη δρόμου στην Παντάνασσα Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το ekriti, ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα.

Αντίθετα, η οικογένεια της 28χρονης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με την κατάθεση της ίδιας να θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν σκηνές μεγάλης έντασης στο σημείο, ενώ στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Να σημειωθεί ότι ο 30χρονος όταν συνελήφθη είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ.

Ο ισχυρισμός του 30χρονου για βλάβη στην πόρτα φαίνεται να μην ευσταθεί και να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλλεχθεί δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ το αυτοκίνητο τύπου κλούβα και ειδικότερα οι πόρτες αναμένεται να εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

«Πονάω, ζαλίζομαι… δεν θυμάμαι», είναι μερικά από τα λιγοστά λόγια που βγαίνουν από το στόμα της 28χρονης.

«Ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη μαμά»

Πάντως, η κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας δίνει μία άλλη εικόνα, καθώς φέρεται να ανέφερε ότι είδε τον πατέρα του να παρασύρει τη μητέρα του και στη συνέχεια να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

«Το παιδί μπορεί να εξεταστεί με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τα εχέγγυα που αυτός προβλέπει. Θα πρέπει να εξεταστεί η παρουσία παιδοψυχολόγου παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε να αξιολογηθεί κατ’ αρχάς η κατάσταση του παιδιού και αν αυτό είναι σε θέση να καταθέσει και στη συνέχεια να ληφθεί η κατάθεσή του», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Η 28χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ τα ίδια της τα παιδιά κατέθεσαν στην αστυνομία πως ο πατέρας τους φέρεται να την έσπρωξε από το όχημα και στη συνέχεια να την παρέσυρε.

«Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει κάψιμο σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την έχει ξανά χτυπήσει και αυτήν και τη μαμά μου σε έναν καυγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά, είχε χτυπήσει και τη μαμά μου», είπε η αδελφή της 28χρονης.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κρίνεται, ωστόσο, ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή της και ότι θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η ασθενής παρουσίασε από την πρώτη στιγμή περιτραυματική αμνησία: «Όταν έφτασε είχε μια περιτραυματική αμνησία, δηλαδή δε θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί», τονίζοντας ότι η νεαρή γυναίκα δεν ανέφερε κάτι για ατύχημα. Η αδυναμία της να περιγράψει τα γεγονότα, πάντως, καθιστά την κατάθεσή της μια διαδικασία κομβικής σημασίας, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι η 28χρονη είναι ακόμη σε καταστολή. Δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Επομένως αναμένουμε και ελπίζουμε σύντομα να επανέλθει ούτως ώστε να μας δώσει την πλήρη εικόνα», ανέφερε ο Νίκος Στειακάκης, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

