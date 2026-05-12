Νέο σκηνικό: Οικονομία και θεσμοί κρίνουν την ψήφο, Τσίπρας και Καρυστιανού χαράσσουν ξανά τον χάρτη

Η νέα μέτρηση της ALCO για το κεντρικό δελτίο του Alpha επιβεβαιώνει την επιπλέον φθορά της ΝΔ μετά τον κλυδωνισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά αποκαλύπτει και μια θεματολογική στροφή που για το Μαξίμου είναι πιο επικίνδυνη από την οποιαδήποτε αριθμητική απώλεια.

Σε σύγκριση με τη μέτρηση Απριλίου, όπου η ΝΔ είχε μετρηθεί στο 23,8% με προβάδισμα 11,8 μονάδων, η εικόνα δείχνει συμπίεση όλου του πολιτικού συστήματος υπό το βάρος των δύο νέων σχημάτων.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει το 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, το ΚΚΕ 8%, η Ελληνική Λύση 7%, η Φωνή Λογικής 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, η Νίκη 2,9%, το ΜεΡΑ25 2,5%, ενώ το «Άλλο» εκτοξεύεται στο 12,9% και οι αναποφάσιστοι στο 19%.

Η σύγκριση με τον Απρίλιο δείχνει ότι η ΝΔ χάνει μία μονάδα, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 0,2 της μονάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει από το 4,6% στο 3,4%, η Πλεύση Ελευθερίας μένει σταθερή στο 6,3% και το «Άλλο» (που αποτυπώνει τη δυναμική Τσίπρα-Καρυστιανού) σχεδόν τετραπλασιάζεται. Το ΚΚΕ ενισχύεται από το 6,8% στο 8% και η Ελληνική Λύση από το 6,5% στο 7%. Η αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει καθηλωμένη, ενώ η συντηρητική δεξιά του Βελόπουλου κερδίζει μισή μονάδα παρά τις εκτιμήσεις ότι το κόμμα Καρυστιανού νου θα πλήξει και την Ελληνική λύση.

Οικονομία, θεσμοί τα κριτήρια

Στα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης τώρα και στο ερώτημα αν η επιλογή κόμματος θα γίνει με κριτήριο την οικονομία ή τους θεσμούς, το 48% απαντά «θεσμοί και διαφάνεια» έναντι 40% για την οικονομία. Πρόκειται για ιστορική αντιστροφή σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια και αποτυπώνει ότι το αφήγημα της οικονομικής επίδοσης, που συγκροτούσε τη ραχοκοκαλιά της κυβερνητικής επικοινωνίας, χάνει το προβάδισμά του από το αφήγημα της θεσμικής φθοράς.

Η μέτρηση για το κράτους δικαίου επιτείνει την προβληματική εικόνα για την κυβέρνηση. Στο ερώτημα αν υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα, το 72% απαντά «όχι» και μόλις το 24% «ναι». Στο ερώτημα αν οι νόμοι εφαρμόζονται το ίδιο για όλους, το 78% απαντά «επιλεκτικά» και μόλις το 17% «το ίδιο για όλους». Στο ερώτημα τι εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου, το 82% λέει «διαφθορά», το 70% «κυβερνητικές παρεμβάσεις» και το 68% «αδυναμία εφαρμογής των νόμων». Πρόκειται για το πιο σκληρό μήνυμα δυσπιστίας προς το πολιτικό σύστημα τους τελευταίους μήνες, με τις «κυβερνητικές παρεμβάσεις» στο 70% να συνδέουν τη θεσμική κρίση άμεσα με το κυβερνών κόμμα.

Στο ερώτημα για τον χειρισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαία Εισαγγελέα Κοβέσι, το 64% δεν θεωρεί παρέμβαση στην πολιτική ζωή και μόλις το 26% συντάσσεται με το επιχείρημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι η κυρία Κοβέσι λειτούργησε και πολιτικά. Με βάση πάντως τα ποσοστά που συγκεντρώνει η κυβέρνηση στη δημοσκόπηση και αθροίζοντας και το 10% του «δεν ξέρω-δεν απαντώ» ένα 36%, αρκετά πάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στη δημοσκόπηση προβληματίζεται για τη στάση που κράτησε η ευρωπαία εισαγγελέας. Σε κάθε περίπτωση πάντως το 64% είναι απόρριψη του αφηγήματος που επιχείρησε να καλλιεργήσει το Μαξίμου τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ψαλίδα διαμαρτυρίας και σταθερότητας

Ως προς τα κριτήρια της ψήφου η σταθερότητα ανεβαίνει από 34% τον Σεπτέμβριο στο 36% τον Μάιο κάτι που ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία ωστόσο η διαμαρτυρία αυξάνεται από 57% σε 61% και οι αναποφάσιστοι περιορίζονται από 9% σε 3%. Η ψαλίδα διαμαρτυρίας-σταθερότητας ανοίγει στις 25 μονάδες, αποτυπώνοντας πόλωση που τροφοδοτεί και τα νέα σχήματα.

Ως προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Alco δείχνει συνολική δυνητική απήχηση 17% (7% «πολύ», 10% «αρκετά»), με το «καθόλου» στο 71%. Στους ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ του 2023, ο πρώην πρωθυπουργός συγκεντρώνει 80% (39% πολύ + 41% αρκετά), στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας 25%, στο ΜεΡΑ25 23%, στο ΠΑΣΟΚ 7% και στους αποχόντες 12%. Εάν τα ποσοστά αυτά μετασχηματιστούν έστω και κατά το ήμισυ σε πραγματική ψήφο, αναδιατάσσεται βίαια το πεδίο αριστερά του ΠΑΣΟΚ.

Ως προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού η σύγκριση με τον Απρίλιο είναι ενδιαφέρουσα. Τον Απρίλιο, ανήμερα της ανακοίνωσης της της κυρίας Καρυστιανου ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου φορέα η Alco είχε καταγράψει 5% «πολύ πιθανό», 10% «αρκετά», 15% «λίγο», 59% «καθόλου» και 11% ΔΓ/ΔΑ. Τον Μάιο το «πολύ πιθανό» πέφτει στο 4%, το «αρκετά» ανεβαίνει στο 11%, το «λίγο» μένει σταθερό στο 15%, το «καθόλου» εκτοξεύεται στο 65% και οι αναποφάσιστοι συρρικνώνονται από 11% σε 5%. Η ανάγνωση είναι ξεκάθαρη: το 6% που μετακινήθηκε από τη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων δεν πήγε σε θετική στάση, πήγε στην απόλυτη άρνηση. Το αρχικό κύμα συμπάθειας φαίνεται να υποχωρεί

Η ισχύς της παραμένει συγκεντρωμένη στη Νίκη (77%) και την Ελληνική Λύση (35%), ένα ακροδεξιό-συντηρητικό τόξο που δύσκολα διευρύνεται. Αντίθετα, στη ΝΔ έχει μόλις 12%, στον ΣΥΡΙΖΑ 12%, στο ΠΑΣΟΚ 5%, ποσοστά που δείχνουν πως το κίνημά της δυσκολεύεται να γίνει διακομματικός πόλος. Έτσι εξηγούνται και οι πληροφορίες που θέλουν το υπό ίδρυση, να κάνεις στροφή προς την κεντροαριστερά προκειμένου να τα κοινά που έχασε το προηγούμενο διάστημα λόγω αρνητικών δηλώσεων της κυρίας Καρυστιανου

Η συνολική ανάγνωση δείχνει μια κυβέρνηση που κρατά την αριθμητική υπεροχή, αλλά χάνει το αφηγηματικό προβάδισμα. Όταν 48% θέτει τη διαφάνεια πάνω από την οικονομία και το 72% αρνείται την ύπαρξη κράτους δικαίου, το γαλάζιο συνέδριο αυτού του Σαββατοκύριακου καλείται να απαντήσει σε ερώτημα διαφορετικά από εκείνα που είχε τεθεί πριν λίγους μήνες όσον αφορά τα διακυβεύματα των επόμενων εκλογών.

