Αλέξης Τσίπρας: Πώς τον «μετράει» η κυβέρνηση και πώς προτίθεται να τον αντιμετωπίσει

Αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα που σχεδιάζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, και στην κυβέρνηση το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο πρόσωπό του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η δυνητική απειλή στην κυριαρχία της ΝΔ στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Αυτό που αναφέρουν πληροφορίες από το Μαξίμου και την Πειραιώς είναι ότι κυριολεκτικά… ξεψαχνίζονται τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, προκειμένου να υπάρξει μια κατά το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση σχετικά με την πιθανή επιρροή του κόμματος Τσίπρα στο εκλογικό σώμα. Για την ώρα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, οι «γαλάζιοι» θεωρούν ότι το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να κινηθεί σε ποσοστά κοντά σε αυτά του ΠΑΣΟΚ ή και λίγο παραπάνω. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται ιδανική για τη ΝΔ, καθώς εκτιμάται ότι τα δύο κόμματα θα «αλληλοφαγωθούν» στοχεύοντας περίπου στο ίδιο κοινό και η «γαλάζια» κυριαρχία δεν θα αμφισβητηθεί.

Από την άλλη, αν το κόμμα Τσίπρα κινηθεί σε ποσοστό κοντά στην εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, τότε ενδεχομένως να αποτελέσει απειλή για τη ΝΔ, ιδίως όσο τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος (στην πρόθεση ψήφου που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις) κινούνται σε «χαμηλές πτήσεις», αν και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση εκτιμάται ότι δύσκολα θα μπορούσε το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού να δημιουργήσει συνθήκες αμφισβήτησης της πρωτιάς της ΝΔ.

Ένα δεύτερο στοιχείο που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της «γαλάζιας» παράταξης αφορά στην ατζέντα που φαίνεται να ανοίγει ο Α. Τσίπρας, καθώς ζητήματα όπως ο χαρακτήρας της ΔΕΗ ή τα κέρδη των τραπεζών έχουν «γκελ» σε μεγάλη μερίδα των πολιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω ακρίβειας και – όπως αποτυπώνουν οι μετρήσεις – θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν εξαντλεί τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να τους παράσχει πραγματική ελάφρυνση.

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο εκτιμάται ότι ο πρώην πρωθυπουργός κινείται πολιτικά στο ίδιο πλαίσιο με το παρελθόν, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι πλέον η χώρα δεν βρίσκεται στο 2015 και στα μνημόνια, αλλά έχει προχωρήσει σημαντικά, τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί και η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαθέτει τα αντανακλαστικά και τα μέσα, ώστε να προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις – χωρίς, πάντως, να λαϊκίζει και χωρίς να υπόσχεται «λαγούς με πετραχήλια» στους πολίτες.

Αυτό που σύμφωνα με ορισμένα «γαλάζια» στελέχη έχει προκαλέσει εντύπωση, είναι ότι πλέον, όταν ο Α. Τσίπρας ανοίγει ένα ζήτημα και η κυβέρνηση του απαντά, έρχεται σχεδόν αμέσως ανταπάντηση, είτε από τον ίδιο είτε από κάποιο στέλεχος του Ινστιτούτου του. Τα στελέχη αυτά σημειώνουν ότι αυτού του είδους τα αντανακλαστικά, αν και… επίκτητα, απουσίαζαν και κατά τη θητεία του Α. Τσίπρα στο Μαξίμου, αλλά και στη συνέχεια, ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός πλέον θα απαντά όταν κρίνει ότι προκαλείται.

Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο στρατηγικής για την αντιμετώπιση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, κυβέρνηση και ΝΔ λένε πολύ απλά ότι… υπάρχει η κυβερνητική θητεία του Α. Τσίπρα, η οποία και τους δίνει τα όπλα για να τον αντιμετωπίσουν. Μάλιστα, σχολιάζοντας την τοποθέτησή του για τις τράπεζες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ήταν άκρως αιχμηρός: «Είναι επίσης απίστευτο το θράσος του κ. Τσίπρα επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες. Ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα δήλωσε με κυνικό τρόπο πριν από λίγες εβδομάδες ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα, προχθές έκανε “μαθήματα” για το συγκεκριμένο θέμα».

«Και δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που έβαλε τους ανθρώπους στις ουρές, που “τίναξε την οικονομία στον αέρα” για να κάνει ο ίδιος τη δική του δήθεν “επανάσταση” και να φορτώσει στη χώρα 100 με 120 αχρείαστα δισ. Είναι ο πρωθυπουργός που παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα funds. Είναι ο πρωθυπουργός που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο πρωθυπουργός των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, για τους οποίους “καμάρωνε” ο τότε υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που τα έκανε όλα αυτά και «κουνάει το δάχτυλο» στην Κυβέρνηση για τις τράπεζες», κατέληξε.

Αλλά και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, άφησε «αιχμή» για τον Α. Τσίπρα, λέγοντας ότι «όσοι -και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά-, οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη», ουσιαστικά δίνοντας το περίγραμμα της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί από τούδε και μέχρι της εκλογές, με στόχο το «ψαλίδισμα» του Τσίπρα.

