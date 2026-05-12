Μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκε από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τη χρήση του 2025

Στη διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 προχωρά η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μετά την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την αποκοπή να πραγματοποιείται στις 22 Ιουνίου και την πληρωμή να ξεκινά στις 26 Ιουνίου 2026.

Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό που αντιστοιχεί στους μετόχους διαμορφώνεται στα 0,1045 ευρώ ανά μετοχή. Από τη διανομή εξαιρούνται οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στις 23 Ιουνίου 2026 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το τελικό ποσό ανά μετοχή ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής. Η πιθανή αναπροσαρμογή συνδέεται με τα προγράμματα αγοράς και δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών που βρίσκονται σε εξέλιξη και, εφόσον απαιτηθεί, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. και των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ., δηλαδή μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών.

Παράλληλα, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ διευκρινίζει ότι σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κληρονόμοι θανόντων δικαιούχων ή επενδυτές με τίτλους σε υπό εκκαθάριση συμμετέχοντα, η πληρωμή θα γίνεται μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS ή, μετά την παρέλευση ενός έτους, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η εταιρεία υπενθυμίζει επίσης ότι μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε διάστημα πέντε ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

