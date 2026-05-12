EUROVISION 2026: Ο Akylas με το «Ferto» μειώνει την απόσταση για την κορυφή – Τι δείχνουν τα προγνωστικά

Η δυναμική που από ό,τι φαίνεται έχει αναπτύξει ο Akylas με το «Ferto» καθώς βρίσκεται στο… χωλ της Eurovision λειτουργεί σαν τροφή για σενάρια ανατροπής των προγνώσεων και των στοιχημάτων.

Σήμερα το πρωι, μόλις 12 ώρες πριν από τον Α’ ημιτελικό του τραγουδιστικού θεσμού στον οποίο ο Akylas είναι τέταρτος σε σειρά παρουσίασης, οι στοιχηματικές εμφανίζουν την Ελλάδα με ποσοστό 21% πιθανοτήτων για την πρώτη θέση της Eurovision.

Πριν από ένα 24ωρο το ποσοστό πιθανοτήτων για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του διαγωνισμό για τον Akylas και το «Ferto» ήταν στο 13%.

Η Φινλανδία με το «Φλογοβόλο» παραμένει φαβορί με ποσοστό πιθανοτήτων αισθητά βελτιωμένο. Μέσα σε λίγη ώρα οι προβλέψεις μεταβλήθηκαν σε 49% από 34%, νωρίτερα.

