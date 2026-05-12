Survivor: Σοκαρισμένος ο Λιανός από τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη – Η ανακοίνωση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο (Video)

Σοκαρισμένος είναι ο Γιώργος Λιανός, μετά τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor στον Άγιο Δομίνικο.

Όπως έγινε γνωστό, ένας παίκτης του ριάλιτι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν χτυπήθηκε από σκάφος, την ώρα που ψάρευε με ψαροντούφεκο.

Σήμερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στον αέρα της ραδιοφωνικής του εκπομπής, αναφέρθηκε στο περιστατικό, αποκαλύπτοντας πως μίλησε με τον Γιώργο Λιανό, ο οποίος είναι σοκαρισμένος και πολύ στεναχωρημένος.

«Εγώ μίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες το βράδυ, γιατί το έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση να βγει στο πρωινό για λίγες μέρες, σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό το γεγονός και πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είναι δίπλα στον παίκτη, το μυαλό του είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά το παιδί. Την κάνω αυτή την ανακοίνωση για το ότι ο Γιώργος θα λείψει κάποιες μέρες, όταν νιώσει ο ίδιος καλά θα ξαναβγεί στο πρωινό» τόνισε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο παίκτης τραυματίστηκε όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή και εκτός κινδύνου.

Η ανακοίνωση της AcunMedya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή, υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Survivor: Aναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση

Μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό, ο ΣΚΑΪ γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του ότι η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor αναστέλλεται.

Τη Δευτέρα (11/5) λίγο πριν από την προγραμματισμένη προβολή του επεισοδίου, ο σταθμός εξέδωσε ανακοίνωση, εξηγώντας ότι παίκτης που συμμετέχει στο ριάλιτι είχε σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο.

Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του, διευκρινίζοντας ότι αν και η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του συμμετέχοντα και προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.

Η ανακοίνωση του σταθμού

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».



