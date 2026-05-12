Survivor: «Παγώνει» η μετάδοση του ριάλιτι μετά τον τραυματισμό παίκτη από ταχύπλοο

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο προχώρησε η εταιρεία παραγωγής του ριάλιτι Survivor AcunMedya – το παιχνίδι μεταδίδεται από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο παίκτης τραυματίστηκε όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή και εκτός κινδύνου.

Παράλληλα, η παραγωγή ζητά υπευθυνότητα στην αναπαραγωγή πληροφοριών έως ότου ολοκληρωθεί η επίσημη έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Η ανακοίνωση της AcunMedya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Ο παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων του σκάφους

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cdn.com.do, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε έναν παίκτη του Survivor, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Σε ανακοίνωσή του το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, αναφέρει ότι το σκάφος με το όνομα «Adrien III» επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του σκάφους, Γουόκερ Νέιθαν Πολάνκο Μοράλες, το πλοιάριο κατευθυνόταν προς τη νήσο Σαόνα στο πλαίσιο τουριστικής εκδρομής, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα παίκτη του Survivor ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση στην περιοχή.

Ο Έλληνας παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης υπέστη σοβαρό τραυματισμό από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων του σκάφους.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του Εθνικού Συστήματος Άμεσης Ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Centro Médico Central Romana».

Ο Έλληνας τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΚΑΙ: Αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor

Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, αν και η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη και προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.

Τέλος, σημειώνεται πως η προβολή του προγράμματος αναστέλλεται μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού:

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του “Survivor” στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του “Survivor” γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

