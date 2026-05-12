Φοντάνα ντι Τρέβι: Τουρίστας βούτηξε στο συντριβάνι – «Εισέπραξε» πρόστιμο 500 ευρώ

Στο βίντεο φαίνεται σκεπτικός αλλά αποφασισμένος… Κοιτάζει καλά – καλά το συντριβάνι, φτιάχνει τα ρούχα του, παίρνει ανάσα και κάνει μακροβούτι. Όχι όμως σε οποιοδήποτε συντριβάνι, αλλά στην ιστορική Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου οι ιταλικές αρχές έχουν αυστηροποιήσει τους ελέγχους και τις ποινές για την πρόληψη φθορών στο ιστορικό μνημείο.

Το πότε συνέβη το εν λόγω περιστατικό παραμένει άγνωστο. Στο βίντεο φαίνεται κόσμος να ποζάρει με φόντο την Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, ενώ ο άνδρας στην γωνία σκέφτεται τις κινήσεις του. Εν τέλει παίρνει την απόφαση και βουτά.

🚨A tourist who jumped into Rome’s Trevi Fountain was fined €500 and now face a lifetime ban from the area



Apparently, not all wishes thrown into the fountain come true. pic.twitter.com/J4fi3xScGT — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026

Η μια βουτιά όμως δεν του φτάνει… Σηκώνεται, φτιάχνει τα μαλλιά του, περπατά και ξαναπέφτει σαν «δελφίνι» ενώ οι τουρίστες κοιτάζουν τις κινήσεις του.

Διένυσε όλο το συντριβάνι, μίλησε με τους περαστικούς ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας τον πλησίαζαν για την «καμπάνα».

Εν τέλει του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ ενώ εξετάζεται και η απαγόρευση εισόδου του εφ’ όρου ζωής καθώς αψήφησε τις απαγορεύσεις και τα μέτρα προστασίας που έχουν παρθεί για την ασφάλεια του πιο εμβληματικού αξιοθέατου της Ρώμης.

