search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 10:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 09:48

Φοντάνα ντι Τρέβι: Τουρίστας βούτηξε στο συντριβάνι – «Εισέπραξε» πρόστιμο 500 ευρώ

12.05.2026 09:48
fontana nti trebi new

Στο βίντεο φαίνεται σκεπτικός αλλά αποφασισμένος… Κοιτάζει καλά – καλά το συντριβάνι, φτιάχνει τα ρούχα του, παίρνει ανάσα και κάνει μακροβούτι. Όχι όμως σε οποιοδήποτε συντριβάνι, αλλά στην ιστορική Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου οι ιταλικές αρχές έχουν αυστηροποιήσει τους ελέγχους και τις ποινές για την πρόληψη φθορών στο ιστορικό μνημείο.

Το πότε συνέβη το εν λόγω περιστατικό παραμένει άγνωστο. Στο βίντεο φαίνεται κόσμος να ποζάρει με φόντο την Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, ενώ ο άνδρας στην γωνία σκέφτεται τις κινήσεις του. Εν τέλει παίρνει την απόφαση και βουτά.

Η μια βουτιά όμως δεν του φτάνει… Σηκώνεται, φτιάχνει τα μαλλιά του, περπατά και ξαναπέφτει σαν «δελφίνι» ενώ οι τουρίστες κοιτάζουν τις κινήσεις του.

Διένυσε όλο το συντριβάνι, μίλησε με τους περαστικούς ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας τον πλησίαζαν για την «καμπάνα».

Εν τέλει του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ ενώ εξετάζεται και η απαγόρευση εισόδου του εφ’ όρου ζωής καθώς αψήφησε τις απαγορεύσεις και τα μέτρα προστασίας που έχουν παρθεί για την ασφάλεια του πιο εμβληματικού αξιοθέατου της Ρώμης.

Διαβάστε επίσης

Χανταϊός: Λάθος διάγνωση για Γαλλίδα επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου – Η «γκάφα» των Ολλανδών νοσηλευτών

Check-up και οδοντιατρικός έλεγχος για τον Τραμπ εν μέσω φημών για την υγεία του

Τέσσερις νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiggo-8-sti-mesi-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Η αναλυτική γκάμα της μάρκας με τις 869 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα – Τιμές

cancern
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική μελέτη: Ποια ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και μεταστάσεων από 12 είδη καρκίνων

IRAN NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Εμπλουτισμός ουρανίου έως και 90% αν μας επιτεθούν ξανά» – Σε μία κλωστή η εκεχειρία

ADONIS NEW
MEDIA

Άδωνις Γεωργιάδης για τραυματισμό παίκτη Survivor: «Δεν είναι σε κατάσταση να μεταφερθεί άμεσα» – Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό (Video)

fortigo-agias-sofias.jpg
ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό… γκρέμισε περίπτερο στη Θεσσαλονίκη! (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

listia_katotithorea
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς εντοπίστηκαν οι 8 για τη ληστεία της Κάτω Τιθορέας - Βρέθηκαν όπλα και ολόκληρο το ποσό που άρπαξαν από την τράπεζα

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

Dendias-Gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 10:41
tiggo-8-sti-mesi-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Η αναλυτική γκάμα της μάρκας με τις 869 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα – Τιμές

cancern
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική μελέτη: Ποια ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και μεταστάσεων από 12 είδη καρκίνων

IRAN NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Εμπλουτισμός ουρανίου έως και 90% αν μας επιτεθούν ξανά» – Σε μία κλωστή η εκεχειρία

1 / 3