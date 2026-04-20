Κέιτι Πέρι: Πέταξε την πιστωτική της κάρτα στη Fontana di Trevi αντί για κέρμα – «Δεν μπλέκω με τα ψιλά» (Video)

Στην Ιταλία ταξίδεψε η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) η οποία μοιράστηκε, μάλιστα, στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε ένα από αυτά, η ίδια φαίνεται στη Fontana di Trevi, όπου τουρίστες από όλον τον κόσμο κλείνουν τα μάτια και πετούν ένα κέρμα, κάνοντας μια ευχή.

Τι γίνεται, όμως, όταν είσαι η Katy Perry και συνειδητοποιείς πως στην τσάντα σου υπάρχουν τα πάντα εκτός από… ψιλά;

Η 41χρονη pop star χάρισε στους followers της μια από τις πιο viral στιγμές της καριέρας της…

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ακούγεται να ρωτάει με το γνωστό της χιούμορ: «Μπορεί κάποιος να μου δώσει ένα κέρμα;”. Όταν κατάλαβε πως κανείς δεν είχε ψιλά, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της».







Επιστρατεύοντας τους στίχους από το τραγούδι της “Save as Draft” -όπου λέει πως δεν τα πάει καλά με τα ψιλά- έβγαλε την πιστωτική της κάρτα και την έριξε με στυλ στα νερά του σιντριβανιού.

«Είπα ότι δεν τα πάω καλά με τα ψιλά (change)», έγραψε στη λεζάντα της, τρολάροντας τον ίδιο της τον εαυτό, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν

Η Katy Perry στη συνέχεια, απόλαυσε τη βόλτα της στα σοκάκια της Ρώμης, ενώ το περασμένο Σάββατο έδωσε μια μοναδική πριβέ συναυλία στο εντυπωσιακό κτίριο “La Nuvola”, ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.