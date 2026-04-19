Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του – «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην εκπομπή Moments, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να «σπάει» με τα λόγια του γιου του.

«Για όλους εσάς είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αλλά για μένα είναι ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου είναι ένας άνθρωπος ευγενικός, με ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά για όλους. Όταν είμαστε μαζί, μου αρέσει να κάνουμε βόλτες και να εξερευνούμε καινούρια μέρη. Μου αρέσει να πηγαίνουμε ταξίδια μακρινά, θα ήθελα να πάμε στην Ιαπωνία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στο γυμναστήριο, είχε κρυφτεί σε μια μικρή πόρτα και με έβγαζε φωτογραφίες. Μπαμπά με κάνεις ρεζίλι, αλλά έχεις πλάκα. Σαν χαρακτήρες δεν μοιάζουμε, αλλά έχουμε τα ίδια δάχτυλα. Κάτι είναι κι αυτό. Αυτό που μου έχει πει και δεν ξεχνάω είναι ότι, αν πάω να κρύψω κάτι, σίγουρα θα το μάθει. Οπότε δεν κρύβω τίποτα. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου, και στη δουλειά και στον χαρακτήρα. Μπαμπά, σ’ αγαπώ», είπε ο μικρός Αναστάσης στην εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια.

Ο παρουσιαστής δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. «Είναι ένας γλύκας. Θέλω να πω ότι κάθε βράδυ έτσι κλείνουμε, “μπαμπά, σ’ αγαπώ”, “Αναστάση, σ’ αγαπώ”. Κάθε πρωί έτσι ξυπνάμε, “μπαμπά, σ’ αγαπώ”, “Αναστάση, σ” αγαπώ”. Είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα και θέλω να ‘ναι ευτυχισμένος. Του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο στη ζωή, πέρα από το να προσπαθεί για το οτιδήποτε».

Ο παρουσιαστής απέκτησε τον γιο του, το 2013 με την πρώην σύντροφό του, Κατερίνα Κόκλα. Οι δύο τους διατηρούν άριστες σχέσεις, παρότι η σχέση τους ολοκληρώθηκε το 2017.

Διαβάστε επίσης:

