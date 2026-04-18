ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 23:46
Tο Ποντίκι Web

Στανίση: «Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες γιατί η μάνα δούλευε στη λάντζα και σπούδασε τα παιδιά της»

Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Στανίση βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Η τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της στον χώρο της μουσικής, παραδεχόμενη πως στα πρώτα της βήματα δεν περίμενε την εξέλιξη που θα είχε η καριέρα της:

«Όταν πρωτοξεκίνησα, δεν πίστευα ότι θα φτάσω εδώ. Δεν πίστευα καν ότι θα καταφέρω να μπω στη δισκογραφία…Η νύχτα είναι μια ζούγκλα. Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες, διότι η μάνα δούλευε στη λάντζα για να σπουδάσει τα παιδιά της, τάιζε και ταϊζει πολύ κόσμο».

Η Κατερίνα Στανίση αναφέρθηκε και στις προσωπικές δυσκολίες που βίωσε μέσα στα χρόνια, περιγράφοντας μια πιο σκληρή πλευρά της ζωής της:

«Δε νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος τίτλος. Κατερίνα Στανίση, σκέτο» και συμπλήρωσε:

«Δεν είχα κάποιον να τρέξω να αγκαλιάσω στις δύσκολες στιγμές. Δανειζόμουν δύναμη από τον εαυτό μου. Τι να κάνω; Οπωσδήποτε θα ήταν πολύ πιο εύκολα αν είχα κάποιον».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη Μαρινέλλα, αποδίδοντάς της τον σεβασμό της για την καλλιτεχνική και ανθρώπινη της πορεία.

«Μαρινέλλα. Η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Κέρδισε με το σπαθί της αυτά που κέρδισε, διότι ήταν μεγάλη φωνή αλλά και ωραίος άνθρωπος».

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας αποπομπής - Οι δηλώσεις που σήμαναν το τέλος από την κυβέρνηση

ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Γιαννάκου για νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Αναισθησιολόγος η «νοσηλεύτρια» που ισχυρίστηκε πως οι γιατροί καθυστέρησαν να βοηθήσουν την 19χρονη Μυρτώ

