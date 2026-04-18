Στανίση: «Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες γιατί η μάνα δούλευε στη λάντζα και σπούδασε τα παιδιά της»

Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Στανίση βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Η τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της στον χώρο της μουσικής, παραδεχόμενη πως στα πρώτα της βήματα δεν περίμενε την εξέλιξη που θα είχε η καριέρα της:

«Όταν πρωτοξεκίνησα, δεν πίστευα ότι θα φτάσω εδώ. Δεν πίστευα καν ότι θα καταφέρω να μπω στη δισκογραφία…Η νύχτα είναι μια ζούγκλα. Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες, διότι η μάνα δούλευε στη λάντζα για να σπουδάσει τα παιδιά της, τάιζε και ταϊζει πολύ κόσμο».

Η Κατερίνα Στανίση αναφέρθηκε και στις προσωπικές δυσκολίες που βίωσε μέσα στα χρόνια, περιγράφοντας μια πιο σκληρή πλευρά της ζωής της:

«Δε νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος τίτλος. Κατερίνα Στανίση, σκέτο» και συμπλήρωσε:

«Δεν είχα κάποιον να τρέξω να αγκαλιάσω στις δύσκολες στιγμές. Δανειζόμουν δύναμη από τον εαυτό μου. Τι να κάνω; Οπωσδήποτε θα ήταν πολύ πιο εύκολα αν είχα κάποιον».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη Μαρινέλλα, αποδίδοντάς της τον σεβασμό της για την καλλιτεχνική και ανθρώπινη της πορεία.

«Μαρινέλλα. Η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Κέρδισε με το σπαθί της αυτά που κέρδισε, διότι ήταν μεγάλη φωνή αλλά και ωραίος άνθρωπος».

