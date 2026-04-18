Στανίση: «Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες γιατί η μάνα δούλευε στη λάντζα και σπούδασε τα παιδιά της»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Στανίση βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».
Η τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της στον χώρο της μουσικής, παραδεχόμενη πως στα πρώτα της βήματα δεν περίμενε την εξέλιξη που θα είχε η καριέρα της:
«Όταν πρωτοξεκίνησα, δεν πίστευα ότι θα φτάσω εδώ. Δεν πίστευα καν ότι θα καταφέρω να μπω στη δισκογραφία…Η νύχτα είναι μια ζούγκλα. Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες, διότι η μάνα δούλευε στη λάντζα για να σπουδάσει τα παιδιά της, τάιζε και ταϊζει πολύ κόσμο».
Η Κατερίνα Στανίση αναφέρθηκε και στις προσωπικές δυσκολίες που βίωσε μέσα στα χρόνια, περιγράφοντας μια πιο σκληρή πλευρά της ζωής της:
«Δε νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος τίτλος. Κατερίνα Στανίση, σκέτο» και συμπλήρωσε:
«Δεν είχα κάποιον να τρέξω να αγκαλιάσω στις δύσκολες στιγμές. Δανειζόμουν δύναμη από τον εαυτό μου. Τι να κάνω; Οπωσδήποτε θα ήταν πολύ πιο εύκολα αν είχα κάποιον».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη Μαρινέλλα, αποδίδοντάς της τον σεβασμό της για την καλλιτεχνική και ανθρώπινη της πορεία.
«Μαρινέλλα. Η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Κέρδισε με το σπαθί της αυτά που κέρδισε, διότι ήταν μεγάλη φωνή αλλά και ωραίος άνθρωπος».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.