Έμινεμ: Έγινε παππούς για 2η φορά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παππούς για δεύτερη φορά από τη μεγαλύτερη κόρη του έγινε ο Έμινεμ.
Στις 14 Απριλίου, η Αλέινα Σκοτ έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Ματ Μέλερ, και μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός λίγες ημέρες αργότερα στο Instagram.
«Η καρδιά μου έξω από το σώμα μου. Είναι τα πάντα και ακόμη περισσότερα. Η Σκότι Μαρί Μέλερ γεννήθηκε στις 14/4/26. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γλυκό μου κορίτσι», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram, εκφράζοντας τη συγκίνησή της, ενώ ευχαρίστησε και τον σύζυγό της για το «μεγαλύτερο δώρο της ζωής της».
O Η Αλέινα Σκοτ είναι θετή κόρη του Έμινεμ. O ράπερ την υιοθέτησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η βιολογική της μητέρα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με εξαρτήσεις.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.