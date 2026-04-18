Έμινεμ: Έγινε παππούς για 2η φορά

Παππούς για δεύτερη φορά από τη μεγαλύτερη κόρη του έγινε ο Έμινεμ.

Στις 14 Απριλίου, η Αλέινα Σκοτ έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Ματ Μέλερ, και μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός λίγες ημέρες αργότερα στο Instagram.

«Η καρδιά μου έξω από το σώμα μου. Είναι τα πάντα και ακόμη περισσότερα. Η Σκότι Μαρί Μέλερ γεννήθηκε στις 14/4/26. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γλυκό μου κορίτσι», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram, εκφράζοντας τη συγκίνησή της, ενώ ευχαρίστησε και τον σύζυγό της για το «μεγαλύτερο δώρο της ζωής της».

O Η Αλέινα Σκοτ είναι θετή κόρη του Έμινεμ. O ράπερ την υιοθέτησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η βιολογική της μητέρα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με εξαρτήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Τάσος Κωστής: «Με τον καρκίνο είμαστε ισοπαλία» – «Δεν νικιέται αυτός» (Video)

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Βίσση θα σπάσει το ρεκόρ του Νταλάρα στο ΟΑΚΑ (Video)

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» – «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)



