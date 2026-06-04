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04.06.2026 21:29

Καλλιθέα: Ιδιοκτήτης σπιτιού πιάστηκε στα χέρια με δύο διαρρήκτες – Χειροπέδες και στους τρεις

04.06.2026 21:29
peripoliko new

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 4/6, στην Καλλιθέα, όταν δύο άτομα διέρρηξαν κατοικία με στόχο την κλοπή, ωστόσο έγιναν αντιληπτά από τον ένοικο, γεγονός που οδήγησε σε βίαιη συμπλοκή.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο 55χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού εντόπισε τους δύο δράστες μέσα στην οικία του και ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι, 22 και 23 ετών και αιγυπτιακής καταγωγής, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες και χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη στη συμπλοκή.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατηγορείται για βαριές σωματικές βλάβες αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προανάκρισης από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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