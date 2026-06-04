Η Ηγουμενίτσα ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες μέλη και υποστηρικτές των Hells Angels από ολόκληρη την Ευρώπη, σε μια συγκέντρωση που έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές αρχές.

Πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα των μηχανών και των δερμάτινων γιλέκων βρίσκεται η ιστορία μιας από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες οργανώσεις του κόσμου, με δεκαετίες συγκρούσεων, μυστικότητας, θρύλων και διεθνούς επιρροής.

Η Ηγουμενίτσα θα είναι το τριήμερο 5 έως και 7 Ιουνίου το επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας εξαιτίας της προγραμματισμένης συγκέντρωσης των Hells Angels στο Δρέπανο όπου αναμένονται περίπου 5.000 μέλη και υποστηρικτές της οργάνωσης. Ήδη εδώ και μέρες Αστυνομία, Λιμενικό και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καταρτίσει ειδικό σχέδιο επιτήρησης, καθώς πρόκειται για μια διοργάνωση που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας συνηθισμένης συνάντησης μοτοσικλετιστών.

Το ενδιαφέρον των αρχών δεν οφείλεται μόνο στον μεγάλο αριθμό επισκεπτών που αναμένονται αλλά κυρίως στη φήμη που συνοδεύει τους Hells Angels εδώ και σχεδόν 80 χρόνια.

Για κάποιους αποτελούν μια κλειστή αδελφότητα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τις μοτοσικλέτες και έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Για άλλους είναι μια οργάνωση που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε πολλές χώρες. Όποια άποψη κι αν υιοθετήσει κανείς, δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι Hells Angels αποτελούν ίσως το πιο διάσημο όνομα στην ιστορία των outlaw motorcycle clubs.

Πώς ξεκίνησε η λέσχη που έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση στις ΗΠΑ

Η ιστορία τους ξεκινά το 1948 στην Καλιφόρνια. Λίγα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βετεράνοι που δυσκολεύονταν να επιστρέψουν στη συνηθισμένη καθημερινότητα δημιούργησαν μια λέσχη μοτοσικλετιστών η οποία έμελλε να αποκτήσει διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από όσες θα μπορούσαν να φανταστούν οι ιδρυτές της. Η μεταπολεμική Αμερική βρισκόταν σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και η μοτοσικλέτα έγινε για πολλούς σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας.

Στην αρχή οι Hells Angels δεν διέφεραν ιδιαίτερα από άλλες λέσχες της εποχής. Η διαφορά άρχισε να φαίνεται όταν δημιούργησαν μια ισχυρή ταυτότητα βασισμένη στην αφοσίωση προς το club, στη σκληρή εσωτερική πειθαρχία και στην ιδιαίτερη κουλτούρα που ανέπτυξαν τα μέλη τους. Το χαρακτηριστικό έμβλημα με το Death Head, το οποίο εμφανίζεται στο πίσω μέρος των γιλέκων τους, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα στον κόσμο.

Η δεκαετία του ’60 αποδείχθηκε καθοριστική. Οι Hells Angels βρέθηκαν στο επίκεντρο της αμερικανικής αντικουλτούρας, έγιναν αντικείμενο βιβλίων, δημοσιογραφικών ερευνών και τηλεοπτικών εκπομπών και σύντομα απέκτησαν φήμη που ξεπέρασε τα αμερικανικά σύνορα. Όσο μεγάλωνε η δημοσιότητά τους, τόσο ενισχυόταν και ο μύθος γύρω από το όνομά τους.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της πορείας υπήρξε ο Σόνι Μπάρτζερ, από το Όκλαντ της Καλιφόρνιας που συνέβαλε όσο λίγοι στην ανάπτυξη της οργάνωσης και στην εξάπλωσή της σε άλλες πολιτείες και αργότερα σε άλλες χώρες. Για δεκαετίες θεωρήθηκε η πιο αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία των Hells Angels και το πρόσωπο που ταυτίστηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με τη φιλοσοφία τους.

Η ανάπτυξη της οργάνωσης συνοδεύτηκε όμως και από μια σειρά συγκρούσεων που διαμόρφωσαν τη φήμη της. Οι Hells Angels βρέθηκαν αντιμέτωποι με αντίπαλες μοτοσικλετιστικές οργανώσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Οι Outlaws, οι Bandidos και αργότερα οι Mongols αποτέλεσαν τους βασικούς αντιπάλους τους σε αναμετρήσεις που σε πολλές περιπτώσεις πήραν χαρακτηριστικά πραγματικού πολέμου.

Η πιο αιματηρή σύγκρουση στην ιστορία τους σημειώθηκε στον Καναδά. Ο «πόλεμος του Κεμπέκ», που διήρκεσε από το 1994 έως το 2002, άφησε πίσω του περισσότερους από 160 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Η αντιπαράθεση των Hells Angels με τη Rock Machine εξελίχθηκε σε μια από τις πιο βίαιες συγκρούσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ μεταξύ μοτοσικλετιστικών οργανώσεων. Εκρήξεις, δολοφονίες και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών συγκλόνισαν επί χρόνια τον Καναδά, ενώ η δολοφονία ενός 11χρονου παιδιού από παγιδευμένο όχημα προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και οδήγησε τις αρχές σε μαζικές επιχειρήσεις.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στη Σκανδιναβία κατά τη δεκαετία του ’90. Η σύγκρουση ανάμεσα στους Hells Angels και τους Bandidos μετατράπηκε σε μια μακρά περίοδο βίας που περιλάμβανε βομβιστικές επιθέσεις και ένοπλες επιθέσεις σε Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο ως σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι ίδιοι οι Hells Angels επιμένουν διαχρονικά ότι αποτελούν μια λέσχη μοτοσικλετιστών και όχι εγκληματική οργάνωση. Από την άλλη πλευρά, αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Ευρώπη έχουν επανειλημμένα συνδέσει μέλη και παραρτήματα της οργάνωσης με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμών, ξεπλύματος χρήματος και βίαιων εγκλημάτων.

Σήμερα οι Hells Angels διαθέτουν παρουσία σε δεκάδες χώρες. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία φιλοξενούν μερικά από τα πιο ισχυρά παραρτήματα της λέσχης και παρά τις συνεχείς έρευνες και τις κατά καιρούς διώξεις, η οργάνωση διατήρησε την παγκόσμια επιρροή της και συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων μοτοσικλετιστών.

Αυτό ακριβώς το διεθνές δίκτυο αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» στη Θεσπρωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες μέλη και υποστηρικτές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να φτάσουν στην Ηγουμενίτσα μέσω θαλάσσης και οδικώς. Ξενοδοχεία και καταλύματα της περιοχής καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, ενώ το λιμάνι αναμένεται να δεχθεί ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αφίξεων τις ημέρες της διοργάνωσης.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να δείχνουν ότι αναμένονται επεισόδια, ωστόσο το μέγεθος της συγκέντρωσης και το διεθνές προφίλ της οργάνωσης έχουν οδηγήσει στην εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

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