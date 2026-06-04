Ηράκλειο: Στη φυλακή θείος που βίαζε για χρόνια τον ανήλικο ανιψιό του

Μετά από χρόνια σιωπής και έχοντας επιλέξει να ζει στο εξωτερικό για να ξεφύγει από τις τραυματικές αναμνήσεις, ένας 31χρονος από το Ηράκλειο βρήκε τη δύναμη τον Μάιο του 2025 να καταγγείλει στην αστυνομία την πολυετή σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον σύζυγο της θείας του.

Όπως μετέδωσε το Cretalive.gr, ο νεαρός άνδρας περιέγραψε στις αρχές έναν εφιάλτη που διήρκεσε οκτώ χρόνια. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε ότι ο θείος του τον κακοποιούσε και τον βίαζε συστηματικά από το 2003, όταν το θύμα ήταν μόλις 9 ετών, μέχρι και το 2011, στην εφηβεία του.

Χρειάστηκε να περάσουν 14 χρόνια από την τελευταία φορά που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης για να μπορέσει να βρει τη δύναμη και να ανοίξει το στόμα και την ψυχή τους στους αστυνομικούς του αρμόδιου Γραφείου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου. Τα όσα καταγγέλθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν σοκ στην οικογένεια του 49χρονου, ο οποίος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για βαρύτατες κατηγορίες.

Έναν χρόνο από την προφυλάκιση, η υπόθεση εκδικάστηκε στο ΜΟΔ Ηρακλείου που έκρινε ένοχο τον θείο για τις κατηγορίες του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, επιβάλλοντας συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών. Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση και έτσι ο κατηγορουμένος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης ο 31χρονος σήμερα άνδρας ένιωσε δικαίωση. Όπως ειπώθηκε, όλο αυτό που είχε βιώσει, το κουβαλούσε στην ψυχή του σαν ένα βαρίδι που δεν τον άφηνε να απελευθερωθεί από τα δεσμά του και δεν του επέτρεπε να ανασάνει ελεύθερα ενώ το μετατραυματικό στρες του είχε προκαλέσει αυτοάνοσα.

Δικηγόρος του θύματος: «Ακούστηκε η φωνή του»

Στην απόφαση αλλά και στο τι σηματοδοτεί αυτή για τον εντολέα του και τη ζωή του από δω και πέρα, αναφέρθηκε ο δικηγόρος του 32χρονου, κ. Γιώργος Κάββαλος, σε δηλώσεις του στο Cretalive.gr:

“Η σημερινή ημέρα αποτελεί ημέρα δικαίωσης για τον εντολέα μου, ο οποίος επί σειρά ετών έφερε το βάρος των τραυματικών εμπειριών που βίωσε ως ανήλικος, ως θύμα κατ’ εξακολούθηση κατάχρησης ανηλίκου και βιασμού.

Μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική και εκτενή αποδεικτική διαδικασία, το ΜΟΔ Ηρακλείου έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για τις πράξεις που του αποδίδονταν και του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης δώδεκα ετών, χωρίς η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική δικαίωση για τον εντολέα μου. Καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να διαγράψει το τραύμα ούτε να ανακτήσει τα χρόνια που χάθηκαν. Μπορεί όμως να αναγνωρίσει την αλήθεια, να αποδώσει ευθύνη και να προσφέρει το αίσθημα δικαίωσης που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επούλωση των πληγών.

Για τον εντολέα μου, ο οποίος σήμερα είναι 32 ετών, η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας πορείας, πλέον μπορεί να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, έχοντας τη βεβαιότητα ότι η φωνή του ακούστηκε και η αλήθεια του αναγνωρίστηκε από τη Δικαιοσύνη».

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