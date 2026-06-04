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04.06.2026 08:15

Καλάβρυτα: Τραγωδία με ζευγάρι τουριστών – Πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο και ξεψύχησε ο ίδιος

04.06.2026 08:15
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, με θύμα έναν 55χρονο Βρετανό τουρίστα.

Το ζευγάρι βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές, όταν η σύζυγος του άνδρα αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το kalavrytanews, ο 55χρονος την μετέφερε ο ίδιος στο νοσοκομείο Καλαβρύτων, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ενώ η γυναίκα ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο σύζυγός της, που βρισκόταν δίπλα της, κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο 55χρονος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων διερευνά προανάκριση.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 08:31
syntaxeis
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