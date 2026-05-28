Χανιά: Νεκρός 69χρονος Αμερικανός σε κρουαζιερόπλοιο

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5) ένας επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ο 69χρονος Αμερικανός τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από το Λιμεναρχείο Χανίων.

