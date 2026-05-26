Ζάκυνθος: Για μια… σέλφι με φόντο το Ναυάγιο παραλίγο να σκοτωθεί ο 22χρονος Αμερικανός που γλίστρησε στον γκρεμό

Σέλφι με φόντο τη διάσημη παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο επιχείρησε να βγάλει ο 22χρονος Αμερικανός που γλίστρησε τη Δευτέρα στο γκρεμό και παραλίγο να σκοτωθεί.

Μάλιστα για τη φωτογραφία αυτή ταξίδεψε, αυθημερόν από την Αθήνα όπου έκανε τις διακοπές του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός αγνόησε τις προειδοποιητικές – απαγορευτικές πινακίδες που υπάρχουν στο σημείο, πέρασε έξω από τα κάγκελα που υπάρχουν εκεί και έφτασε στο χείλος του γκρεμού, προκειμένου να βγάλει την πολυπόθητη selfie.





Στην προσπάθειά του όμως, γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Είχε όμως τύχη βουνό, καθώς εγκλωβίστηκε σε ένα πευκάκι στα πρώτα δέκα μέτρα του γκρεμού 300 μέτρων. Μάλιστα, κατά την πτώση του έφυγε το κινητό, το οποίο όμως στάθηκε σε έναν βράχο, ελάχιστα μακρύτερα από τον ίδιο.

Ο 22χρονος, διατήρησε την ψυχραιμία του, κατάφερε να πιάσει το κινητό του και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Όλα αυτά με 300 μέτρα γκρεμό από κάτω του και στηριζόμενος σε έναν θάμνο.



Επισκέπτες που είδαν το περιστατικό είχαν ειδοποιήσει επίσης τις Αρχές και κατέφθασαν στο σημείο 14 πυροσβέστες, οι άνδρες της 17ης ΕΜΟΔΕ, αστυνομικοί, ασθενοφόρo του ΕΚΑΒ και μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις τηςΠυροσβεστικής, με συνολικά 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Οι διασώστες προσέγγισαν το δύσκολο σημείο χρησιμοποιώντας ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό, προκειμένου να ασφαλίσουν τον 22χρονο και να τον ανασύρουν με ασφάλεια.

Τελικά, με μια ριψοκίνδυνη επιχείρηση τον ανέσυραν και μάλιστα χωρίς… γρατζουνιά.

