Δράμα: Βουβός θρήνος στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή στα 49 του

Βαρύ είναι το κλίμα στο Μοναστηράκι Δράμας, τόπο καταγωγής του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, που πέθανε στα 49 του χρόνια, καθώς εκεί τελείται η κηδεία του.

Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα λένε η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην ποδοσφαιριστή στο Μοναστηράκι Δράμας.

Το παρών στην κηδεία δίνουν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Νέρι Καστίγιο, ο Σπύρος Βάλλας, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, οΒασίλης Τοροσίδης, ο Δημήτρης Σιόβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και άλλοι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με την σπάνια ασθένεια ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που ανέδειξε η γενιά του, φορώντας και τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου σε 26 αναμετρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» απέστειλαν στεφάνια, εκφράζοντας τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια ενός μέλους της μεγάλης οικογένειας των Πειραιωτών.

Επίσης, μεταξύ άλλων, στεφάνια απέστειλαν η ΕΠΟ, ο ΠΣΑΠΠ, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, η Θύρα 7 και οι Παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Στη φυλακή η μητέρα του 3 ετών κοριτσιού για πλημμελήματα

Ζάκυνθος: Για μια… σέλφι με φόντο το Ναυάγιο παραλίγο να σκοτωθεί ο 22χρονος Αμερικανός που γλίστρησε στον γκρεμό

ΥΠΕΘΑ για ύποπτο αντικείμενο στην Ελούντα: Ήταν τμήμα πυραύλου αντιαεροπορικού συστήματος, δεν υπάρχει κίνδυνος













