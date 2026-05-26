ΥΠΕΘΑ για ύποπτο αντικείμενο στην Ελούντα: Ήταν τμήμα πυραύλου αντιαεροπορικού συστήματος, δεν υπάρχει κίνδυνος

Διευκρινίσεις για το αντικείμενο που εντοπίστηκε στην περιοχή της Ελούντας στην Κρήτη έδωσαν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή ουκρανική νάρκη.

Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, το αντικείμενο που βρέθηκε σε βραχώδη ζώνη στον Άγιο Αντώνιο, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα, είναι απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA-AK.

Όπως επισημαίνεται, το συγκεκριμένο σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό από το 1992.

Το μεταλλικό αντικείμενο είχε εντοπιστεί από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή για ψάρεμα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές και να κινητοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το αντικείμενο έχει πλέον ταυτοποιηθεί και η διαχείριση του ευρήματος έχει ανατεθεί στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι το αντικείμενο δεν εγκυμονεί κίνδυνο, καθησυχάζοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

«Τον άφησαν αβοήθητο στον χώρο κράτησης» – Καταπέλτης το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τον θάνατο του Μοχάμεντ Καμράν στο ΑΤ του Αγίου Παντελεήμονα

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την υπόθεση Καραμανλή

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: «Την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά», κατέθεσε ο 42χρονος