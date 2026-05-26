Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την υπόθεση Καραμανλή

Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας ενώπιον του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Οι συγγενείς προσήλθαν στο γραφείο του ανακριτή συνοδευόμενοι από τη συνήγορό τους, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της διαδικασίας είναι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών σε όλους όσοι εμπλέκονται.

«Εμείς θέλουμε να ξεθάψουμε τις δικογραφίες να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία και να πάνε στο δικαστήριο και στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι και βέβαια οι πιο υψηλά ιστάμενοι υπαίτιοι, αυτοί που μέχρι τώρα κρύβονται πίσω από τις ασυλίες και την ατιμωρησία».

Πρόσθεσε δε ότι: «Σήμερα έχουμε έρθει εδώ προκειμένου να εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή αρεοπαγίτη που έχει αναλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό την υπόθεση του κατηγορουμένου Κώστα Καραμανλή του πρώην υπουργού υποδομών και μεταφορών που αυτοί που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια είναι εκείνοι που εμπλέκονται στο έγκλημα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία και δικογραφίες που, κατά την άποψή της, δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς και αφορούν τους πρώην υπουργούς Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Καραμανλή. «Αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να θάψει όλο αυτό τον καιρό είναι οι δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η παρουσία των οικογενειών ενώπιον των δικαστικών αρχών αποσκοπεί στην ανάδειξη όλων των πτυχών της υπόθεσης.

