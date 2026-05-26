Πέθανε ξαφνικά ο γνωστός μαραθωνοδρόμος Κώστας Μπαρμπουνάκης

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στο σπίτι του στην Ιεράπετρα ο 60χρονος γεωλόγος και γνωστός αθλητής μεγάλων αποστάσεων Κώστας Μπαρμπουνάκης, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο 60χρονος έμενε μόνος του στο πατρικό του σπίτι, λίγα μέτρα πριν από το Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, τις τελευταίες ημέρες είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου και είχε λάβει εξιτήριο, επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Οι γείτονές του, που τον έβλεπαν καθημερινά να ανοίγει τα παράθυρα και να κινείται στο σπίτι κάνοντας τις καθημερινές του δουλειές, ανησύχησαν όταν σήμερα το πρωί δεν εμφανίστηκε. Φοβούμενοι ότι κάτι κακό είχε συμβεί, ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Οι αρχές μπήκαν στο σπίτι και τον εντόπισαν νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ο Κώστας Μπαρμπουνάκης εργαζόταν ως γεωλόγος στην Ιεράπετρα και ήταν ιδιαίτερα γνωστός για την αγάπη του στον αθλητισμό.

Συμμετείχε σε μεγάλες διοργανώσεις δρόμων αποστάσεων και ορεινών αγώνων, έχοντας ενεργή παρουσία ως μαραθωνοδρόμος.

