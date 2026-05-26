Μία πολύ σοβαρή υπόθεση διακίνησης ψεύτικης γυμνής εικόνας 15χρονης μαθήτριας, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ερευνούν οι Αρχές σε σχολείο της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι 15 ετών. Η ανήλικη κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ότι ένας συνομήλικός της πήρε μία κανονική φωτογραφία της και μέσω εφαρμογής ΑΙ δημιούργησε εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή. Στη συνέχεια, έστειλε την επεξεργασμένη φωτογραφία σε ορισμένους συμμαθητές τους.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Ο ένας φέρεται να προχώρησε στην επεξεργασία της εικόνας, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι παρέλαβε το συγκεκριμένο υλικό.

Οι Αρχές αποφεύγουν να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το σχολείο ή την περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα της ανήλικης.

Η φωτογραφία δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και δε δείχνει να είναι πράξη για εκδίκηση.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Μηχανή χτύπησε γυναίκα και την πέταξε 20 μέτρα μακριά (video)

Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο πήγε για… βουτιές στις Ράχες (photos)

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Αθήνα – 17 συλλήψεις (video)