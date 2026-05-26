Βορίδης για Καρυστιανού: Αξιοποιεί πολιτικά το προσωπικό της δράμα

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας την ανακοίνωση από τη Μαρία Καρυστιανού της ίδρυσης της «Ελπίδας για Δημοκρατία».

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής «σήκωσε τους τόνους», καθώς υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «αξιοποιεί το προσωπικό της δράμα πολιτικά. Πάνω στην εικόνα που έκτισε από μία τραγωδία, ήδη προ διετίας είχε αναπτύξει πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων είναι τίποτα, κοινοτοπίες τα όσα είπε. Ενσυνείδητα αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε πολιτικό χαρακτηριστικό. Όσο αποκτάει πολιτική ταυτότητα, θα χάνει. Θα πρέπει να συνταχθεί κάπου πολιτικά. Τώρα δεν έχει ακόμα πρόγραμμα, αλλά μετά θα κληθεί να απαντήσει», προσθέτοντας ότι «απευθύνεται στον αντισυστημικό, αντιπολιτικό χυλό».

Από την άλλη, αναφερόμενος στο επερχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «κάνει κάτι απλό. Λέει, έφυγα αποτυχημένος με 17%. Σας έδωσα την αξιωματική αντιπολίτευση και την πήγατε στο 5%. Εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Εγώ το ξαναφτιάχνω το “κατάστημα” (σ.σ. της αριστεράς) με τους δικούς μου όρους. Αυτό είναι το πολιτικό του εγχείρημα», αν και επισήμανε ότι «ο Τσίπρας θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%» γιατί «όλοι οι υπόλοιποι (σ.σ. της αριστεράς) δεν θα τον αφήσουν. […] Πρόκειται για μια εσωτερική ανακατανομή των ψηφοφόρων της αριστεράς».

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Παράταση της επιδότησης στο diesel και τον Ιούνιο – Πυρά κατά Τσίπρα, Καρυστιανού και ΠΑΣΟΚ

Κόντρα δίχως τέλος της κυβέρνησης με την Κοβέσι

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο τα έγγραφα για την ίδρυση της «Ελπίδας για Δημοκρατία» με 649 υπογραφές – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»