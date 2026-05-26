search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 14:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 14:03

Βορίδης για Καρυστιανού: Αξιοποιεί πολιτικά το προσωπικό της δράμα

26.05.2026 14:03
MAKIS_VORIDIS_050325

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας την ανακοίνωση από τη Μαρία Καρυστιανού της ίδρυσης της «Ελπίδας για Δημοκρατία».

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής «σήκωσε τους τόνους», καθώς υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «αξιοποιεί το προσωπικό της δράμα πολιτικά. Πάνω στην εικόνα που έκτισε από μία τραγωδία, ήδη προ διετίας είχε αναπτύξει πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων είναι τίποτα, κοινοτοπίες τα όσα είπε. Ενσυνείδητα αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε πολιτικό χαρακτηριστικό. Όσο αποκτάει πολιτική ταυτότητα, θα χάνει. Θα πρέπει να συνταχθεί κάπου πολιτικά. Τώρα δεν έχει ακόμα πρόγραμμα, αλλά μετά θα κληθεί να απαντήσει», προσθέτοντας ότι «απευθύνεται στον αντισυστημικό, αντιπολιτικό χυλό».

Από την άλλη, αναφερόμενος στο επερχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «κάνει κάτι απλό. Λέει, έφυγα αποτυχημένος με 17%. Σας έδωσα την αξιωματική αντιπολίτευση και την πήγατε στο 5%. Εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Εγώ το ξαναφτιάχνω το “κατάστημα” (σ.σ. της αριστεράς) με τους δικούς μου όρους. Αυτό είναι το πολιτικό του εγχείρημα», αν και επισήμανε ότι «ο Τσίπρας θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%» γιατί «όλοι οι υπόλοιποι (σ.σ. της αριστεράς) δεν θα τον αφήσουν. […] Πρόκειται για μια εσωτερική ανακατανομή των ψηφοφόρων της αριστεράς».

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Παράταση της επιδότησης στο diesel και τον Ιούνιο – Πυρά κατά Τσίπρα, Καρυστιανού και ΠΑΣΟΚ

Κόντρα δίχως τέλος της κυβέρνησης με την Κοβέσι

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο τα έγγραφα για την ίδρυση της «Ελπίδας για Δημοκρατία» με 649 υπογραφές – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stavros-floros-new
LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Αισιοδοξία μετά το πολύωρο χειρουργείο – Το μήνυμα του 22χρονου μέσα από το νοσοκομείο (Video)

Billy- Idol- American- Music- Awards
ΜΟΥΣΙΚΗ

Billy Idol: Η συγκινητική βράβευση στα AMAs και το μήνυμα στα παιδιά που αγαπούν το ροκ (Videos)

MAKIS_VORIDIS_050325
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για Καρυστιανού: Αξιοποιεί πολιτικά το προσωπικό της δράμα

BARBOUNAKIS
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά ο γνωστός μαραθωνοδρόμος Κώστας Μπαρμπουνάκης

pagni-3
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης της τρίχρονης που κακοποιήθηκε – Απολογείται η μητέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

noni-ioannidou-new
LIFESTYLE

Νόνη Ιωαννίδου: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου - Όταν έχεις ζήσει τόσο δυνατά με έναν τέτοιο άντρα, μετά δεν γίνεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 14:25
stavros-floros-new
LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Αισιοδοξία μετά το πολύωρο χειρουργείο – Το μήνυμα του 22χρονου μέσα από το νοσοκομείο (Video)

Billy- Idol- American- Music- Awards
ΜΟΥΣΙΚΗ

Billy Idol: Η συγκινητική βράβευση στα AMAs και το μήνυμα στα παιδιά που αγαπούν το ροκ (Videos)

MAKIS_VORIDIS_050325
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για Καρυστιανού: Αξιοποιεί πολιτικά το προσωπικό της δράμα

1 / 3