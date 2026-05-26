Ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντιτς, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του στην ισπανική εταιρεία μόδας, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υπεράσπισή του στην υπόθεση του θανάτου του πατέρα του.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, ο Άντιτς γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανοιχτής επιστολής προς τους εργαζομένους της Mango, ξεκαθαρίζοντας ότι διατηρεί τους δεσμούς του με άλλα οικογενειακά, επιχειρηματικά και κοινωνικά projects.

Στην επιστολή του, ο Τζόναθαν Άντιτς αναφέρει ότι βιώνει «πόνο, αδυναμία και απογοήτευση» απέναντι σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, εικόνα «υποτιθέμενης ενοχής» που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τονίζει ότι αγαπούσε βαθιά τον πατέρα του και ότι η δημόσια αφήγηση γύρω από την υπόθεση είναι, κατά την άποψή του, «μερική» και «διαστρεβλωμένη».

Ο ίδιος εξηγεί ότι η δικαστική διαδικασία και η ανάγκη να υπερασπιστεί την αθωότητά του απαιτούν πλέον την πλήρη προσοχή του, κάτι που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στο επίπεδο δέσμευσης που απαιτεί ο ρόλος του στη Mango.

«Παίρνω αυτή την απόφαση με θλίψη, αλλά πεπεισμένος ότι είναι το καλύτερο για την εταιρεία και για εμένα», σημειώνει, σύμφωνα με το EFE, προσθέτοντας ότι θέλει να συγκεντρώσει όλη του την ενέργεια στο να αποδείξει την αθωότητά του.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Ισάκ Άντιτς, ιδρυτή της Mango, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή του Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη ως ύποπτος για πιθανή ανθρωποκτονία και κατέβαλε εγγύηση ύψους 1.000.000 ευρώ για να μην προφυλακιστεί.

Η διοίκηση της Mango, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, έχει εκφράσει τη στήριξή της στον Άντιτς και την εμπιστοσύνη της ότι η δικαστική διαδικασία θα οδηγήσει σε θετική έκβαση.

