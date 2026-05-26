Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «τεντώσει» με υπερηφάνεια την εξουσία της προεδρίας με τρόπους που δεν έχουν υπάρξει ποτέ ξανά, σημειώνει σε ανάλυσή του το Axios.

Όμως, όπως επισημαίνεται, οι επιλογές που έκανε με αυτή την εξουσία, συχνά μόνος, συχνά παρορμητικά, είναι αυτές που εξηγούν την κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του και θα καθορίσουν τη δεύτερη θητεία του.

Γιατί έχει σημασία

Κάθε πρόεδρος δοκιμάζει τα όρια. Ο Τραμπ τα δοκιμάζει ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλον, συχνά χωρίς πολλή σκέψη για τις συνέπειες, όπως μας λένε σύμβουλοί του. Μόνο τα δικαστήρια ή οι αγορές — ή η επιδίωξή του για θετική δημοσιότητα — μπορούν να τον συγκρατήσουν.

Μέχρι τότε, οι δασμοί έχουν ήδη επιβληθεί, ο πόλεμος έχει αρχίσει, ο σύμμαχος έχει προσβληθεί.

Σύμφωνα με το Axios, οι επιλογές Τραμπ ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:

1. Το κράτος δικαίου ως όπλο

Ο Τραμπ έχει στρέψει τον μηχανισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εναντίον των εχθρών του, ενώ παράλληλα πλούτισε ο ίδιος και η οικογένειά του.

Έστειλε τον ICE σε αμερικανικές πόλεις απροετοίμαστο και με εντολές που άλλαζαν, επευφημώντας τις τηλεοπτικού τύπου επιδείξεις ισχύος, ακόμη κι όταν πράκτορες φυλάκισαν και απέλασαν ορισμένους Αμερικανούς πολίτες.

Εξαπέλυσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης εναντίον επικριτών, με κατηγορητήρια τόσο αδύναμα που σώματα ενόρκων και δικαστές διορισμένοι από Ρεπουμπλικανούς απέρριψαν ορισμένα από αυτά, ενώ αντάμειψε υποστηρικτές που ισχυρίζονται ότι υπήρξαν στόχοι κυβερνητικής «εργαλειοποίησης».

Επέτρεψε σε συγγενείς και φίλους να επωφεληθούν οικονομικά από την προεδρία.

2. Οικονομία με αυτοσχεδιασμό

Συχνά μοιάζει σαν ο Τραμπ να διοικεί τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου με βάση το ένστικτό του και αναρτήσεις στο Truth Social.

Επέβαλε πρόχειρους, απρόβλεπτους δασμούς σε φίλους και αντιπάλους εξίσου, αγνοώντας το Κογκρέσο, τα δικαστήρια και το Σύνταγμα.

Πίεσε έναν εν ενεργεία πρόεδρο της Fed να μειώσει τα επιτόκια, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης του να φτάνει μέχρι το σημείο να ανοίξει ποινική έρευνα, παραβιάζοντας έναν κανόνα ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας που ίσχυε επί μισό αιώνα.

Ανακοίνωσε στεγαστικά δάνεια διάρκειας 50 ετών και επιταγές «μερίσματος δασμών» ύψους 2.000 δολαρίων στο Truth Social, χωρίς λεπτομερές πλαίσιο πολιτικής ή νομοθετικό κείμενο.

3. Προβολή ισχύος με βάση προσωπικές παρορμήσεις

Ο Τραμπ συχνά μοιάζει να ασκεί την εξωτερική πολιτική και τη στρατιωτική πολιτική των ΗΠΑ μέσω κοινωνικών δικτύων — ενστικτωδώς, με το βλέμμα στραμμένο στην εικόνα.

Χλεύασε διαχρονικούς συμμάχους, το ΝΑΤΟ συνολικά, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Δανία μεμονωμένα, μεταξύ άλλων, παρορμητικά και προσωπικά, μετατρέποντας συνεργασίες δεκαετιών σε αντικείμενο ειρωνείας.

Ξεκίνησε πόλεμο εναντίον του Ιράν, με παρότρυνση του Ισραήλ, χωρίς σαφές σχέδιο για τις μακρές, βίαιες και δαπανηρές συνέπειες που τώρα εκτυλίσσονται.

Επέτρεψε στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αποπέμψει τον ανώτατο ένστολο αξιωματικό του Στρατού και τον υπουργό Ναυτικού κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ο μέσος όρος δημοσκοπήσεων του Nate Silver δείχνει τον πρόεδρο με αρνητικό ισοζύγιο 19 μονάδων, χαμηλό δεύτερης θητείας και περίπου στο επίπεδο που καταγράφηκε μετά τις επιθέσεις της 6ης Ιανουαρίου.

Δημοσκόπηση του CNN αυτόν τον μήνα έδειξε ότι το 70% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την οικονομία, ένα όριο που δεν είχε ξεπεράσει ποτέ το 50% στην πρώτη του θητεία, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πίσω από τις γραμμές

Το μοτίβο του Τραμπ είναι να υιοθετεί σκληρή γραμμή και στη συνέχεια να υποχωρεί όταν οι αποδόσεις των ομολόγων επιδεινώνονται ή όταν αντιδρούν οι επιδραστικοί υποστηρικτές του MAGA. Τα κοινωνικά δίκτυα το βάφτισαν TACO: Trump Always Chickens Out («Ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω»). Όμως η υποχώρηση δεν αναιρεί την πράξη.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν ήδη μετακινηθεί. Οι σύμμαχοι έχουν ήδη αρχίσει να κρατούν αποστάσεις. Ένας εχθρός σε έναν πόλεμο επιλογής εξακολουθεί να έχει λόγο για το πότε αυτός τελειώνει.

Το συμπέρασμα

Μεγάλο μέρος της πολιτικής που εφαρμόζει ο Τραμπ μπορεί να αναιρεθεί από τον επόμενο Δημοκρατικό πρόεδρο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μονομερούς δράσης, χωρίς στήριξη στο Κογκρέσο για την ψήφιση νόμων.

Όμως ο κόσμος δεν θα εμπιστευτεί ξανά αμέσως την Αμερική. Οι στρατηγοί δεν επιστρέφουν απλώς από αναγκαστική αποστρατεία. Οι θεσμοί, όταν λυγίσουν, δεν επανέρχονται πάντα καθαρά στη θέση τους.

