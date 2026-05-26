Σταύρος Φλώρος: Αισιοδοξία μετά το πολύωρο χειρουργείο – Το μήνυμα του 22χρονου μέσα από το νοσοκομείο (Video)

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν οι γιατροί του Σταύρου Φλώρου μετά το τελευταίο χειρουργείο του 22χρονου ο οποίος συνεχίζει τη δύσκολη μάχη αποκατάστασης στο Μαϊάμι.

Ο νεαρός παίκτης του Survivor υποβλήθηκε σε νέα πολύωρη επέμβαση στο δεξί πόδι, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του σε μια διαδικασία, που θα κριθεί βήμα – βήμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου τόνισε ότι ο γιος του παραμένει αισιόδοξος, παρά τα συνεχόμενα χειρουργεία και τους αφόρητους πόνους.

Όπως είπε, προσπαθεί να παραμείνει δυνατός ψυχολογικά, εστιάζοντας στο γεγονός ότι κατάφερε να επιζήσει ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του από ταχύπλοο στη θάλασσα.

«Χθες το βράδυ περίπου στις 24.00 τελείωσε ένα χειρουργείο που είχε ο Σταύρος στο δεξί πόδι, το οποίο διήρκησε 8 ώρες. Ήταν ένα χειρουργείο που ήθελε μεγάλη προσοχή αλλά και λεπτή δουλειά, καθώς τοποθέτησαν ένα κομμάτι δέρματος σε ένα σημείο που έλειπε. Πήγε καλά η επέμβαση αυτή, ωστόσο θέλουμε ακόμη 1-2 μέρες ακόμη για να είμαστε σίγουροι. Μέχρι στιγμής έχει κάνει 4 χειρουργεία στο δεξί πόδι, με τα 3 να είναι πιο σοβαρά και το 4ο λιγότερο. Όλα πήγαν καλά και αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση για να δούμε αν θα γίνουν και άλλα. Στο αριστερό πόδι ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επέμβαση γιατί είναι πρησμένο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Προσπαθεί να είναι καλά και χαμογελαστός»

«Με το παιδί μας μιλάμε κάθε μέρα. Προσπαθεί να είναι καλά και χαμογελαστός, όσο και αν πονάει από τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις. Είμαστε όλη η οικογένεια στο πλευρό του και την Παρασκευή (22/5/2026) πήγε ακόμα ένα μέλος στο Μαϊάμι με πτήση από Κωνσταντινούπολη. Οι γιατροί μας λένε ότι θα πατήσει το δεξί πόδι μετά από 2-3 μήνες. Καθημερινά όμως αυτό κρίνεται και μπορεί να αλλάξει» πρόσθεσε.

Το μήνυμα του Σταύρου Φλώρου μέσα από την κλινική

Παρά τη δύσκολη περιπέτειά του, ο Σταύρος Φλώρος βρήκε τη δύναμη να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από την κλινική, ευχαριστώντας τον κόσμο για τα αμέτρητα μηνυ΄ματα στήριξης και συμπαράστασης που δέχεται καθημερινά, επισημαίνοντας ότι προσπαθεί να διαβάσει το καθένα από αυτά.

«Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη» ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram από την κλινική του Μαϊάμι.

