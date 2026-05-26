ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 14:25
Αν Χάθαγουεϊ: «Ήμουν σχεδόν τυφλή από το αριστερό μάτι για 10 χρόνια»

Σε μια περίοδο της ζωής της ιδιαίτερα δύσκολη αναφέρθηκε η Αν Χάθαγουέϊ, αποκαλύπτοντας ότι για περίπου δέκα χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα όρασης, καθώς -όπως χαρακτηριστικά είπε- δεν έβλεπε σχεδόν καθόλου από το αριστερό της μάτι.

Μιλώντας στο «Popcast», η 43χρονη ηθοποιός τόνισε ότι για μεγάλο διάστημα στην ουσία δεν είχε όραση από το ένα της μάτι, εξαιτίας καταρράκτη που είχε αναπτυχθεί πρόωρα.

«Ίσως είναι υπερβολική πληροφορία, αλλά ήμουν η μισή τυφλή για 10 χρόνια. Επηρέασε τόσο πολύ την όρασή μου που ήμουν ουσιαστικά τυφλή από το αριστερό μου μάτι και τελικά έκανα επέμβαση. Και δεν είχα καταλάβει πόσο είχε χειροτερέψει μέχρι να μπορώ ξανά να δω όλο το φάσμα» τόνισε.

Τόνισε δε, ότι το πρόβλημα αυτό επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό και την ψυχολογία της, κάτι που, μάλιστα, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά.

«Έχω ηρεμήσει από τότε δεν είχα καταλάβει ότι επιβάρυνε πραγματικά το νευρικό μου σύστημα» υπογράμμισε.

Απαντώντας στα σχόλια που γράφονται κατά καιρούς αναφορικά με διάφορες αισθητικές παρεμβάσεις που της χρεώνουν, η ηθοποιός τόνισε ότι οι εικασίες πολλές φορές ξεφεύγουν από την πραγματικότητα…

