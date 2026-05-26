ActionAid: Η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού απέναντι στον Έμπολα αποτελεί «ωρολογιακή βόμβα»

Επείγουσα, τοπική ανθρωπιστική παρέμβαση, ζητάει η ActionAid, εν μέσω της ανησυχητικής έλλειψης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της νόσου του ιού Έμπολα στα σχολεία και τις κοινότητες.

Ο ιός Έμπολα εξαπλώνεται ραγδαία σε πολλαπλές περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 200 επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Η ActionAid πραγματοποίησε μια ταχεία αξιολόγηση των αναγκών στην επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μετά την εκδήλωση της νόσου του ιού Έμπολα στη χώρα. Η αξιολόγηση έδειξε αυξημένο κίνδυνο για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν εκτοπισμό λόγω ένοπλων συγκρούσεων.

Τα βασικά ευρήματα της αξιολόγησης είναι δραματικά καθώς:

Το 83% των σχολείων δεν διαθέτει σταθμούς πλυσίματος χεριών ή υγιεινής ειδικά για τον Έμπολα.

Το 81% των σχολείων δεν διαθέτει πρωτόκολλα αντιμετώπισης ή απομόνωσης.

Στο 78% των σχολείων δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός ατομικής προστασίας για εκπαιδευτικούς ή μαθητές/μαθήτριες.

Το 74% των εκπαιδευτικών δεν έχει λάβει καμία εκπαιδευτική ενημέρωση σχετικά με τον Έμπολα.

Το 67% των σχολείων δεν έχει δεχτεί ούτε μία επίσκεψη από τις υγειονομικές αρχές σχετικά με την επιδημία.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το 29% των σχολείων έχει ήδη καταγράψει τουλάχιστον μία ύποπτη περίπτωση Έμπολα ή στενή επαφή με κρούσμα.

Ο Διευθυντής της ActionAid στη ΛΔΚ, Dr. Saani Yakubu (PhD), δήλωσε: «Αυτό που διαπιστώσαμε στις 12 κοινότητες των περιοχών Nyankunde, Nizi και Bunia είναι μια απελπιστική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης για τη νόσο, έλλειψη υποδομών προστασίας και σοβαρή διακοπή της λειτουργίας των κέντρων υγείας και των σχολείων».

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης την αυξημένη ευπάθεια των γυναικών στο να προσβληθούν από τη νόσο. Το 82% των γυναικών που ερωτήθηκαν από την ActionAid ανέφεραν ότι παρέχουν την κύρια φροντίδα σε άρρωστα μέλη της οικογένειας, γεγονός που τις εκθέτει δυσανάλογα στον κίνδυνο μόλυνσης. Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της έλλειψης προστατευτικού εξοπλισμού ή κατάρτισης για τη φροντίδα των ασθενών.

Ωρολογιακή βόμβα στα σχολεία και τις κοινότητες

Η ActionAid, η οποία δραστηριοποιείται στο Ιτούρι από το 2022, παρέχοντας εκπαίδευση σε προγράμματα έκτακτης ανάγκης, προστασία από την έμφυλη βία και προγράμματα επισιτιστικής ενίσχυσης, καλεί τη διεθνή κοινότητα και τις τοπικές αρχές να διαθέσουν αμέσως πόρους για τη στήριξη των κοινοτικών πρωτοβουλιών.

Ο Saani δήλωσε: «Έχουμε να κάνουμε με μια ωρολογιακή βόμβα στα σχολεία και στις κοινότητες. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι σχεδόν το ένα τρίτο των σχολείων που ερευνήσαμε έχουν ήδη καταγράψει ύποπτα κρούσματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν μέσα ατομικής προστασίας, δεν έχουν λάβει εκπαίδευση και δεν υπάρχουν πρωτόκολλα απομόνωσης. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε μια επιδημία όταν οι δάσκαλοι και οι μητέρες στο σπίτι είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένοι και ελάχιστα ενημερωμένοι για τον χειρισμό της νόσου;»

Αυτή τη στιγμή, η ActionAid συνεργάζεται με δίκτυα γυναικών και ομάδων νέων για την αντιμετώπιση των κενών και των αναγκών που εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση. Απαιτείται επειγόντως μια συντονισμένη ενίσχυση της παροχής πληροφοριών, των υπηρεσιών προστασίας και των ιατρικών προμηθειών για να αποτραπεί μια ανθρωπιστική καταστροφή πλήρους κλίμακας.

Ένα εμβόλιο για τον περιορισμό του ιού εκτιμάται ότι θα χρειαστεί 6 έως 9 μήνες για να είναι έτοιμο και η συνεχιζόμενη μετάδοση αυξάνει τον κίνδυνο μετάλλαξης του ιού, καθιστώντας τον πιο επικίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, «υπάρχει επείγουσα ανάγκη χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών υγιεινής, την στοχευμένη ενημέρωση για τον Έμπολα που θα αντικρούει το επικίνδυνο στίγμα που διαδίδεται, και την παροχή άμεσης υποστήριξης προστασίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της κρίσης», πρόσθεσε o Saani.

Διαβάστε επίσης

ΕΟΦ: Παράνομες διαφημίσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την παχυσαρκία

Αλλαγή σκυτάλης στη Novo Nordisk Ελλάδος: Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου ανακοίνωσε την αποχώρησή του

«Κορυφή του παγόβουνου» οι 800 έως 1000 ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής που νοσηλεύονται κάθε χρόνο