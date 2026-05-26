Θεσσαλονίκη: «Χτυπούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα, πήγε να με πνίξει» – 25χρονος επιτέθηκε σε γυναίκα μέσα στο κατάστημά της (Video)

Σοκαρισμένη από την επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο μέσα στο κατάστημά της στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη δηλώνει 52χρονη γυναίκα.

Ο δράστης φέρεται να της επιτέθηκε μέσα στο κατάστημά της υπό την απειλή μαχαιριού.

Η γυναίκα περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε, καθώς όπως δήλωσε πίστεψε ότι δεν θα βγει ζωντανή.

Όπως ανέφερε το θύμα, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα προσποιούμενος τον πελάτη και αρχικά δεν μιλούσε καθόλου.

«Μπήκε στο κατάστημα. Έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε», είπε χαρακτηριστικά η 52χρονη.

Σύμφωνα με την ίδια, όπως μεταδίδει το thestival.gr, ο 25χρονος έβγαλε σουγιά, την ακινητοποίησε και άρχισε να τη χτυπά βίαια.

«Με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτυπούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα ότι θα πεθάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια προσπάθησε να αντισταθεί, ενώ σωτήρια αποδείχθηκε η άφιξη του συζύγου της λίγα λεπτά αργότερα.

«Σε έξι λεπτά έφτασε ο άντρας μου. Τον σταμάτησε και τον πέταξε έξω από το μαγαζί, πρόλαβε και διέφυγε. Ευτυχώς ο άνδρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν κοντά. Διαφορετικά δε θα ζούσα», δήλωσε.

«Κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας», είπε.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 25χρονος να διαφεύγει τρέχοντας από το κατάστημα της 52χρονης.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 12ης Μαΐου 2026 όταν ο 25χρονος -με αδυναμία ομιλίας- εισήλθε στο κατάστημα της 52χρονης στην Ανάληψη, όπου, επιχειρώντας να επικοινωνήσει με νοήματα, φέρεται να πλησίασε τη γυναίκα και, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, της έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Ακολούθως, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., την ακινητοποίησε και τη χτύπησε, ρίχνοντάς την στο δάπεδο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης η 52χρονη τραυματίστηκε στο χέρι από το αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε ο νεαρός άνδρας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε.

Ο ίδιος συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας για ληστεία εις βάρος 22χρονης πεζής.

Για την υπόθεση απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή, ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, διαδικασία η οποία έγινε με τη συνδρομή τριών διερμηνέων – ενός αραβικής γλώσσας και δύο νοηματικής, εκ των οποίων ο ένας ειδικεύεται στη διεθνή νοηματική.

Παρά το ότι αρνήθηκε την κατηγορία, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ξαφνικά ο γνωστός μαραθωνοδρόμος Κώστας Μπαρμπουνάκης

Κρήτη: Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης της τρίχρονης που κακοποιήθηκε – Απολογείται η μητέρα

Ιωάννινα: Νέο εργατικό ατύχημα – Εργάτης έπεσε στα θεμέλια οικοδομής











