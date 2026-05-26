Μετά από περίπου πέντε ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αφύπνισης στο τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να κοκοποιήθηκε.

Την ανακοίνωση για την αφύπνιση έκανε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Πρόκειται για μία κρίσιμη διαδικασία που θα δώσει στους γιατρούς σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι η τρίχρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις, ενώ η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί.

Την ίδια στιγμή, διευρύνθηκε η δικογραφία για την υπόθεση. Η αρχική κατηγορία της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συμπληρώθηκε με εκείνη της ψευδούς κατάθεσης, πλημμεληματικού χαρακτήρα, για την οποία παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο και έλαβε προθεσμία ώστε να δικαστεί σήμερα (25/5) το μεσημέρι.

Η 25χρονη κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, καθώς μετά τη σύλληψή της για την υπόθεση τραυματισμού του παιδιού φέρεται να παρείχε στις Αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Παράλληλα, ο 27χρονος σύντροφός της οδηγήθηκε επίσης στο αυτόφωρο κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη (27/5).

Σημειώνεται ότι και οι δύο φέρονται να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, η εισαγγελία αναμένεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης, προκειμένου να ακολουθήσει η άσκηση διώξεων και η παραπομπή τους σε απολογία.

