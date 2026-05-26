ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 14:23
26.05.2026 13:33

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο ξιφία και γλαύκο – Βρέθηκε αυξημένη ποσότητα υδραργύρου (photos)

credit: pixabay

Ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην ανάκληση κατεψυγμένου ξιφία και γλαύκου, καθώς βρέθηκε να περιέχουν ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για τον ξιφία:

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων- Έλεγχος για τον προσδιορισμό μετάλλων σε τρόφιμα” έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία: ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ SHRINK 1019, Κ.Α. Ατλαντικός Ωκεανός FAO 34 Ειρηνικός Ωκεανός FAO 87, με ημερομηνία κατάψυξης 05-02-2025, ημερομηνία ανάλωσης 05-02-2027 και αριθμό παρτίδας LOT 11126. Το προϊόν συσκευάστηκε από την εταιρεία Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. (κωδικός έγκρισης GR 02-ΚΝ-07), για λογαριασμό της εταιρείας FOUR FISH, Πέτρου Ράλλη 8, Αθήνα, από την οποία διακινήθηκε στην εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε., ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Ιωάννινα, προκειμένου να διατεθεί στην κατανάλωση και στην οποία και διενεργήθηκε η δειγματοληψία. Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., το ληφθέν δείγμα χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το
μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για τον γλαύκο:

«Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος “Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων, προσδιορισμός μετάλλων σε τρόφιμα” έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία στο προϊόν “ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ Α/Δ SHRINK” (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ), με τα ακόλουθα στοιχεία επισήμανσης: ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΙΑΣ (FAO 87) ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Ν.Α. ΩΚΕΑΝΟΣ, ΗΜ. ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 13-09-2025, ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13-09-2027, και αριθμό παρτίδας LOT: 07626.

Το εν λόγω προϊόν συσκευάζεται για την Four FISH IKE και φέρει κωδικό έγκρισης παρασκευάστριας εταιρείας GR 02-KN-07 EU (Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.). Το δείγμα ελήφθη από την επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. (επιχείρηση διάθεσης). Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν».

Σταύρος Φλώρος: Αισιοδοξία μετά το πολύωρο χειρουργείο – Το μήνυμα του 22χρονου μέσα από το νοσοκομείο (Video)

Billy Idol: Η συγκινητική βράβευση στα AMAs και το μήνυμα στα παιδιά που αγαπούν το ροκ (Videos)

Βορίδης για Καρυστιανού: Αξιοποιεί πολιτικά το προσωπικό της δράμα

Πέθανε ξαφνικά ο γνωστός μαραθωνοδρόμος Κώστας Μπαρμπουνάκης

Κρήτη: Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης της τρίχρονης που κακοποιήθηκε – Απολογείται η μητέρα

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Νόνη Ιωαννίδου: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου - Όταν έχεις ζήσει τόσο δυνατά με έναν τέτοιο άντρα, μετά δεν γίνεται»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

