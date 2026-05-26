ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 14:23
26.05.2026 13:28

Χανιά: «Μπούκαρε» στο σπίτι και απείλησε τον νοικάρη του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο!

Σοκαριστικό περιστατικό τη Δευτέρα στην Κίσσαμο, όταν μια διαφορά που φαινόταν αρχικά ότι αφορούσε απλώς μια θέση στάθμευσης, αποκαλύφθηκε ότι έκρυβε… μπαλτάδες, απειλές και όπλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr όλα ξεκίνησαν όταν ένας 60χρονος έφτασε στο ΑΤ Κισσάμου με σκοπό να καταγγείλει έναν 69χρονο γιατί ο τελευταίος στάθμευε το αυτοκίνητό του μπροστά στο σπίτι του παρά το ότι του είχε κάνει επανειλημμένα παρατήρηση.

Στο τμήμα κλήθηκε και ο 69χρονος, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι… φυσικά και παρκάρει μπροστά στο σπίτι, γιατί το είχε νοικιάσει από τον 60χρονο και διέμενε εκεί!

Παρόλα αυτά ο ιδιοκτήτης του σπιτιού επέμενε και κατέθεσε μήνυση εναντίον του νοικάρη του.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Κισσάμου άρχισαν να υποψιάζονται ότι η υπόθεση δεν αφορούσε απλά μια θέση στάθμευσης. Επέμειναν στις ερωτήσεις τους και τελικά ο νοικάρης τους είπε ότι ο 60χρονος είχε την προηγούμενη μέρα εισβάλει στο σπίτι κρατώντας έναν μπαλτά και ένα κουζινομάχαιρο, ζητώντας του χρήματα για ενοίκιο, αν και εκείνος το είχε πληρώσει, όπως είπε…

Ακούγοντας μια τέτοια καταγγελία, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 60χρονου και βρήκε τον μπαλτά, το μαχαίρι, όπως επίσης ένα πιστόλι Τόκαρεφ, μια καραμπίνα χωρίς την απαραίτητη άδεια και σφαίρες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη χθες (25.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 60χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 60χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (1) πιστόλι με γεμιστήρα, (182) φυσίγγια, (1) πιστόλι φωτοβολίδων, (1) κυνηγετικό όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

