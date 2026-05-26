Επικεφαλής στην κούρσα τηλεθέασης και αυτή τη Δευτέρα (25/5) ο Alpha

Με επίδοση από τις γνωστές υψηλές ο Alpha μπήκε ξανά μπροστά στην κούρσα τηλεθέασης τη Δευτέρα με το Mega να τον ακολουθεί στις τηλεπροτιμήσεις έχοντας χαρακτηριστικά στην δική του δυναμική παρόμοια με εκείνες που έχει παρουσιάσει στις εκκινήσεις των προηγούμενων δύο εβδομάδων.

Ο ΑΝΤ1 ήταν τρίτη επιλογή, όμως κάτω από τα στάνταρτ του για την ημέρα. Ο ΣΚΑΪ, περίπου στα γράδα του, προσπέρασε το Star με μερίδιο για Δευτέρα χαμηλότερο κάθε άλλης αντίστοιχης ημέρας του πρόσφατου διαστήματος. «Άνοιγμα» εβδομάδας με μερίδιο 6% και άνω το Open είχε να κάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen από τις 13 Απριλίου όταν είχε αποκομίσει κομμάτι μεγέθους 6,5% από την πίτα τηλεθέασης.

Το ΕΡΤNews εντωμεταξύ κατάφερε επίδοση χθες 3,6% και για τα δεδομένα του σταθμού κάτι ανάλογο σε καθημερινή είχε να καταγραφεί επίσης από τις 13/4.

Διαβάστε επίσης:

Διανύουμε ήδη την «επόμενη μέρα» στις αθλητικές μεταδόσεις – Στην Ελλάδα είναι θέμα χρόνου να συμβεί

Νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Τομ Χανκς (photos/video)

Τηλεπαιχνίδι και σόου είχαν τις καλύτερες τηλεθεάσεις το Σάββατο και την Κυριακή (23,24/5)