Τηλεπαιχνίδι και σόου είχαν τις καλύτερες τηλεθεάσεις το Σάββατο και την Κυριακή (23,24/5)

Η ειδική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Grand Prize Week» το Σάββατο, και το σόου «Your Face Sounds Familiar» της Κυριακής συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις των τηλεθεατών στη διάρκεια του διήμερου.

Δεύτερη σε δημοφιλία τηλεοπτική πρόταση του Σαββάτου ήταν η ελληνική ταινία «Τα κίτρινα γάντια» από τον ΑΝΤ1, και τρίτη το σε επανάληψη επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» – αυτό της προηγούμενης ημέρας.

Το μεσημεριανό και το κεντρικό δελτίο του Alpha επέλεξαν οι περισσότεροι για την ενημέρωσή τους, ενώ το κεντρικό δελτίο αλλά και τα αθλητικά του Mega αποτέλεσαν επίσης επιλογή.

Την Κυριακή, η έκτακτη εκπομπή του Mega για τα επινίκια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ κατάφερε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, και αμέσως μετά στις προτιμήσεις ήταν η εκπομπή «Akis Food tour» του Άκη Πετρετζίκη.

Γκελ σε μερίδα τηλεθεατών είχε η κλασική κωμωδία «Οι γαμπροί της Ευτυχίας», ενώ η ενημέρωση στα κοινωνικοπολιτικά εγχώρια και διεθνή, αλλά και στα αθλητικά, είχε έντονο αποτύπωμα στο τηλεβαρόμετρο της ημέρας.

