Πάρος: Συνέχισε το δρομολόγιό του το πλοίο SUPERRUNNER JET μετά τον έλεγχο – Είχε προσκρούσει ο καταπέλτης στην προβλήτα

Ήρθη η απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο Superrunner Jet, μετά την προσκόμιση του απαιτούμενου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο απέπλευσε κανονικά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, που ακολούθησαν το περιστατικό επακούμβησης του καταπέλτη στην προβλήτα του λιμανιού της Πάρου



Στο πλοίο είχε επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση απόπλου έπειτα από ελαφρά πρόσκρουση του καταπέλτη του στην μπίντα της προβλήτας κατά τη διαδικασία πρυμνοδέτησης στο λιμάνι της Πάρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφήνα προς Ανδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, με τελικό προορισμό τη Νάξο.

Στο πλοίο επέβαιναν 30 επιβάτες και τρία Ι.Χ. οχήματα.

