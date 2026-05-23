Συναγερμός στην Τήνο: Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» κατά τον απόπλου του – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι της Τήνου, όταν το πλοίο «Tera Jet 2», με σημαία Κύπρου, παρουσίασε βλάβη στον καταπέλτη κατά τη διαδικασία απόπλου.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Τήνος – Μύκονος – Πάρος – Μύκονος – Τήνος – Άνδρος – Ραφήνα, μεταφέροντας: 319 επιβάτες, 33 Ι.Χ. οχήματα, 5 δίκυκλα, 41 άτομα πλήρωμα.

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, ο πλοίαρχος αποφάσισε άμεση επιστροφή στο λιμάνι της Τήνου, όπου το πλοίο προσέδεσε με ασφάλεια.

Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι 3 -4 μποφόρ, χωρίς να επηρεάζουν την πλεύση ή τους χειρισμούς του πλοίου.

